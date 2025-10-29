Home Internacional "rodrigo paz llamó a bukele y le pidió ayuda con las cárceles: ..."

Rodrigo Paz llamó a Bukele y le pidió ayuda con las cárceles: “Vamos a necesitar muchas”

El presidente electo de Bolivia manifestó que “le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá'”, según contó en una entrevista con Bolivisión recogida por El Deber. “Me sorprendió por teléfono”, afirmó, indicando que “es una persona muy simpática, muy franca, muy directa”, dijo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que mantuvo un conversación telefónica con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la que le pidió ayuda “con las cárceles”, alegando que va a “necesitar muchas” durante su mandato.

“Le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá'”, contó Paz en una entrevista con Bolivisión recogida por El Deber acerca de la llamada en la que Bukele lo habría felicitado por su victoria electoral. “Me sorprendió por teléfono”, afirmó, indicando que “es una persona muy simpática, muy franca, muy directa”.

En esta línea, aseguró que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura, el próximo 8 de noviembre. “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”, estimó acerca de un acto que tendrá lugar en La Paz y en el que se prevé la participación de alrededor de 20 países y de socios comerciales, según el propio Partido Demócrata Cristiano que lidera Paz.

“Es un acto netamente protocolar, pero tenemos información de que asistirán 20 países vecinos”


“Es un acto netamente protocolar, pero tenemos información de que asistirán 20 países vecinos, y algo más importante aún es que de estos 20 países estarán llegando agregados comerciales, que es lo que más nos interesa a los bolivianos”, destacó la diputada Catherine Pinto, del PDC, en declaraciones al portal de noticias Urgente.

Bukele implementó en El Salvador un sistema carcelario caracterizado por la incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y el riesgo de tortura, según denunció la ONG Amnistía Internacional a inicios de mes.

“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”, lamentó la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, aludiendo a “un espacio cívico cada vez más asfixiado”.

Source Texto: Aton/Europa Press/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

SAE 2026: Este miércoles 29 de octubre se publican los...

Entre las 09:00 horas de este miércoles 29 y las 14:00 horas del jueves 30 de octubre las familias podrán conocer si se liberaron cupos en colegios que estaban entre sus opciones más preferidas durante la postulación principal.

Leer mas
DATO ÚTIL

Hasta un 55% de descuento en medicamentos: ¿Cómo acced...

La ayuda, que se concretó gracias a un acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y Salcobrand, ofrece rebajas en más de 1.900 medicamentos y productos.

Leer mas
Nacional

Acusan al Gobierno de “esconder” al exministro Pardow ...

Según publica La Tercera, la imposibilidad de ubicarlo ha generado tensión política. Al no ejercer como secretario de Estado, el Ministerio de Energía no puede ser usado como dirección válida. Tampoco ha sido localizado en su residencia por el ministro de fe designado por la Cámara de Diputados.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/