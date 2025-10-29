Rodrigo Paz llamó a Bukele y le pidió ayuda con las cárceles: “Vamos a necesitar muchas”

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que mantuvo un conversación telefónica con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en la que le pidió ayuda “con las cárceles”, alegando que va a “necesitar muchas” durante su mandato.



“Le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá'”, contó Paz en una entrevista con Bolivisión recogida por El Deber acerca de la llamada en la que Bukele lo habría felicitado por su victoria electoral. “Me sorprendió por teléfono”, afirmó, indicando que “es una persona muy simpática, muy franca, muy directa”.



En esta línea, aseguró que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura, el próximo 8 de noviembre. “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”, estimó acerca de un acto que tendrá lugar en La Paz y en el que se prevé la participación de alrededor de 20 países y de socios comerciales, según el propio Partido Demócrata Cristiano que lidera Paz.

“Es un acto netamente protocolar, pero tenemos información de que asistirán 20 países vecinos”



“Es un acto netamente protocolar, pero tenemos información de que asistirán 20 países vecinos, y algo más importante aún es que de estos 20 países estarán llegando agregados comerciales, que es lo que más nos interesa a los bolivianos”, destacó la diputada Catherine Pinto, del PDC, en declaraciones al portal de noticias Urgente.



Bukele implementó en El Salvador un sistema carcelario caracterizado por la incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y el riesgo de tortura, según denunció la ONG Amnistía Internacional a inicios de mes.



“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”, lamentó la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, aludiendo a “un espacio cívico cada vez más asfixiado”.