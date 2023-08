Rompió el silencio: Ricky Martin se refirió a su divorcio con Jwan Yosef

A tan solo semanas de conocerse la noticia del divorcio entre el cantante Ricky Martin y Jwan Yosef, el intérprete rompió el silencio y habló por primera vez sobre su separación y la manera en que sus hijos reaccionaron ante el quiebre.

El artista develó en una entrevista con la periodista Lourdes Collazo que la decisión había sido tomada hace tiempo, ya que la pareja venía atravesando momentos difíciles desde antes de la pandemia del Covid-19. Pese a la ruptura, el cantante aseguró que siempre estarán unidos por el bien de sus hijos y añadió que terminaron en buenos términos.

“Jwan y yo siempre seremos familia, tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora, nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace tiempo, esto es prepandémico”, comentó Ricky Martin.

Además, agregó que ambas partes tomaron la decisión de forma responsable: “Nos miramos a los ojos y sonreímos y nos abrazamos, pasamos por las altas, las bajas y lloramos juntos, nos reímos juntos”, confidenció el músico.

“Cuando se enteraron de que estábamos divorciándonos, nosotros ya habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido, estábamos firmes en que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y el de nuestros hijos, estamos mejor que nunca yo creo, y soltero, estoy soltero”, comentó.

Sobre la reacción de sus hijos a la noticia, el autor de “Livin’ la Vida Loca” aseguró que mantiene una buena comunicación con sus cuatro hijos y reveló que nunca presenciaron una pelea con su expareja, puesto que acostumbraban a resolver los problemas conversando en la habitación.

El artista de 51 años dejó abierta la puerta hacia la creación de un libro que explique cómo llevar un divorcio en buenos términos. “Ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos”, dijo.

Tras 8 años de relación con Yosef, Ricky Martin pretende disfrutar la soltería, pero siempre con deseos de volver a enamorarse. “Yo si me veo en otra relación, me encanta estar enamorado y me gusta estar en pareja”, señaló.