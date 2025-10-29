Home Nacional "sag denuncia intento de fraude digital mediante suplantación para..."

SAG denuncia intento de fraude digital mediante suplantación para capturar información de usuarios




El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) advierte a sus usuarios y usuarias que realizan trámites ante la institución sobre la detección de correos electrónicos maliciosos que suplantan fraudulentamente la identidad del Servicio.

Estos mensajes informan sobre supuestos depósitos de excedentes históricos para lo cual solicitan añadir entidad bancaria mediante un link malicioso. El SAG recomienda no abrir enlaces, no descargar archivos adjuntos y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones a través de los canales oficiales de la institución.

El SAG es enfático en aclarar los siguientes puntos para que la comunidad pueda identificar estas comunicaciones fraudulentas:

Dominio oficial: Toda comunicación oficial del SAG proviene exclusivamente de direcciones de correo electrónico con el dominio @sag.gob.cl. El Servicio no envía notificaciones formales desde servidores de correo gratuitos como Gmail, Hotmail, Yahoo!, Outlook o similares.

Enlaces de pago directos: El SAG nunca incluye en sus comunicaciones enlaces directos (links) para el pago de multas o regularizaciones. Los pagos que deben realizarse ante el Servicio se efectúan únicamente a través de los canales oficiales y de Tesorería General de la República, previo ingreso con Clave Única o con certificado digital, nunca mediante un link recibido por correo.

No hacer clic en ningún enlace dentro del correo

Ante la menor duda sobre la autenticidad de una notificación, se recuerda a nuestras usuarias y usuarios a no hacer clic en ningún enlace dentro del correo, no descargar ningún archivo adjunto y no proporcionar en ninguna circunstancia datos personales, claves o información financiera.

Se recuerda además que los correos fraudulentos suelen contener errores gramaticales, fechas de vencimiento urgentes y amenazas desproporcionadas para presionar a la víctima a actuar de forma impulsiva. Si llegó a ingresar datos sensibles o realizó un pago, realice la denuncia inmediatamente en PDI o Carabineros.

Contacte directamente a su oficina regional del SAG, llame al Centro de Atención de Usuarios al 22 345 1100 o escriba al correo oficina.informaciones@sag.gob.cl

