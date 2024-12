SAG reinsertó con éxito en la cordillera de la RM a puma capturado en Lo Curro

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en colaboración con el Zoológico Metropolitano, llevó a cabo la reinserción de un puma (Puma concolor) en su hábitat natural. El ejemplar había sido capturado a principios de diciembre en un área residencial de la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.



Durante su estadía en la clínica veterinaria del Zoológico Metropolitano, el felino recibió un completo chequeo médico que confirmó su óptimo estado de salud, lo que permitió su liberación segura en un sector de la cordillera central.



La captura del ejemplar ocurrió el 1 de diciembre, luego de una denuncia oportuna realizada por los vecinos del sector de Lo Curro sobre un avistamiento de puma. Funcionarios del SAG, GOPE, Parquemet y seguridad municipal concurrieron al lugar para hacer la captura.



En la clínica del Zoo, profesionales veterinarios evaluaron durante dos semanas su estado de salud y comportamiento, para concluir que estaba en buenas condiciones para ser reinsertado en su hábitat natural.



Se trata de un macho juvenil de aproximadamente un año y 30 kilos de peso, que es el primer puma capturado y liberado el 2024. En ese marco, director regional del SAG Metropolitano, Claudio Ternicier, señaló que “hemos culminado felizmente este proceso con la reinserción del animal en un lugar cordillerano de la región.



“Es un desenlace exitoso, ya que luego de la evaluación correspondiente el ejemplar no había perdido su condición de silvestre y reunió todas las condiciones para su reinserción. Este trabajo conjunto entre el SAG y el Zoológico Nacional el que permitió la recuperación y rehabilitación del ejemplar”, añadió.



Por su parte, Natalia Durán, médica veterinaria del Zoo Nacional, comentó que “el día de la captura, asistimos a la contención y pudimos traerlo a nuestro centro de rehabilitación donde se evalúo y determinó que no presentaba ninguna alteración física o clínica, además sus conductas estaban de acuerdo a su edad y especie”.



Katherine Daza, encargada regional de Protección de los Recursos Naturales del SAG Metropolitano, advirtió a la ciudadanía que “a la fauna silvestre hay que respetarla, disfrutarla y observarla, pero no entrometernos, no alimentar a los animales, ni acercarnos, porque les podemos causar graves daños. Son animales que si son dañados pueden quedar toda la vida en cautiverio y es lo que nosotros no queremos”.



El puma es un mamífero que está protegido por la ley de caza por su importante aporte al equilibrio de los ecosistemas. Es el felino más grande de Chile, se puede encontrar desde la región de Arica hasta la de Magallanes, y al estar en categoría de protección en el Reglamento de la Ley 19.473, no se puede cazar ni capturar.