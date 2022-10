Sebastián Miranda admitió pelea entre Fernández y Campos y confirmó sanciones

El alza que mostró en Universidad de Chile, tras eliminar a Universidad Católica y clasificar a semifinales de Copa Chile, se vio empañado por la pelea que protagonizaron Ronnie Fernández y Cristóbal Campos durante un entrenamiento del reciente fin de semana en el CDA.

Después que se diera a conocer el episodio, el técnico de los estudiantiles, Sebastián Miranda, admitió el hecho en conferencia de prensa.

“La razón por la que estoy acá es para intentar cerrar el tema, se han especulado demasiadas cosas y no todas son verdad. Efectivamente, hubo un episodio el sábado que pasó en el entrenamiento, entonces lo estamos manejando de forma interna y no me corresponde entrar en detalles, pero claramente, y lamentablemente, los hechos de violencia hoy están como muy normales, y no son normales, pero pasan en un grupo de personas, hay roces, diferencias de pensamiento, ha pasado en muchos otros lugares”, expresó el DT

“No significa que esté bien, todo lo contrario, pero hemos conversado con las personas que están involucradas, tomaremos las medidas que estimemos necesarias en conjunto con el club y eso es lo que puedo decir. Lo que sí, quiero expresar que obviamente se ha especulado mucho respecto a eso, no todo lo que ha salido es verdad, hay muchas versiones que han salido que no son verdades y eso lo quiero dejar bastante claro. Ellos tuvieron una reunión entre el grupo, espero que haya sido una buena conversación y así lo demostraron, porque en el entrenamiento de ayer y hoy así lo demostraron”, añadió.

Además, agregó: “Las sanciones no las hemos determinado, las vamos a conversar con el club y con los jugadores, pero tengo claro que esto nos va a hacer más fuertes, el grupo está fuerte y bien, ha sido un año complicado que no cualquier grupo podrían haber aguantado y este grupo ha demostrado saber levantarse. No tengo ninguna duda que este grupo, que me lo ha mostrado, está bien, los objetivos no cambian en nada. A nadie le gustó lo que sucedió, el grupo sigue firme, pensando en los objetivos que nos hemos planteado y eso nos deja tranquilos”.

“Ojalá estas situaciones no sucedan nunca, no tengo duda que en otros equipos han sucedido hechos similares y no se han sabido, pero como estamos en un club grande las cosas se magnifican. Esto sucedió después del entrenamiento y me enteré después; me afectó en el momento porque me sorprendió más que otra cosa, no es que me haya venido abajo. No lo presencié, estaba en la oficina y me sorprendió, pero lo que me deja más tranquilo es que sé que el grupo está bien, está fuerte, se han juntado entre ellos, tuve conversaciones con el grupo y con ellos. El grupo se ha sabido anteponer a la adversidad y salido adelante”, complementó.

Sobre la suspensión de la ida de la semifinal de Copa Chile ante Unión Española, Miranda sostuvo: “Tengo entendido que no se alcanzó a organizar el evento producto de los pocos días en el cual se definió la semifinal y que Universidad de Chile tenía estipulado el estadio desde antes, pero las sanciones o no sanciones no me corresponden a mí”.