Seis planetas se alinearán este 21 de enero: ¿A qué hora y cómo ver el evento astronómico desde Chile?

Este martes 21 de enero se podrá observar un especial fenómeno astronómico en el mundo, incluyendo a Chile, debido a que ocurrirá una alineación de seis planetas en el cielo.

Consignar que una alineación planetaria se produce cuando varios planetas parecen formar una línea recta en el cielo, agrupándose en un mismo lado del Sol. Sin embargo, en realidad se encuentran a millones de kilómetros de distancia entre sí.

Concretamente, en el evento de este 21 de enero, y desde todo Chile, se podrá apreciar a simple vista en el cielo a Venus, Saturno, Júpiter y Marte, mientras que Urano y Neptuno también serán visibles, pero solamente si se utiliza un telescopio.

Según lo informado por el investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), Sandro Villanova, la mejor visibilidad de la alineación será entre las 21:30 horas y las 22:30 horas.

“Los planetas orbitan aproximadamente en el mismo plano, y en esa fecha estarán ubicados en la misma parte del cielo y alineados en una línea recta, inclinada con respecto al horizonte. La inclinación dependerá de la latitud del observador. La alineación se verá en la tarde mirando una franja que va desde el noreste al noroeste, al ponerse el Sol, y durará varios días, aunque el 21 de enero tendrá mayor notoriedad”, comentó el experto.

Asimismo, Villanova recomendó ocupar telescopio o binoculares, explicando que dichos equipos pueden “ser útiles si uno quiere ver los detalles de los planetas, como las lunas de Júpiter, los anillos de Saturno o la fase de Venus”.

LA ACLARACIÓN DE JOSÉ MAZA

Paralelamente, y a raíz del revuelo que ha generado esta alienación, el destacado astrónomo nacional, José Maza, aseguró que este evento no sería de gran relevancia, declarando que se trataba de “una exageración”.

“Tenemos Venus y Saturno, Júpiter y Marte, pero que están en un arco enorme en el cielo. Eso no ha sido nunca en la vida un alineamiento. Alineamiento es cuando están todos más o menos en la misma dirección, aquí están en un arco de como 180°, seis planetas de los cuales dos no los vemos nunca, así que no se hagan grandes ilusiones con esta cosa”, expresó el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1999.

En la misma línea, mencionó que “si quieren entretenerse mirando planetas háganlo, pero el 21 de enero va a ser un día cualquiera y no crean en esta alineación de los planetas, algunos por exagerar pueden hacer muchas cosas y esta es una de ellas”.