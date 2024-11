Selena Gómez responde a las críticas sobre su cuerpo y confiesa que tiene SIBO: “Sólo soy humana”

Selena Gómez alzó la voz recientemente, tras recibir diferentes críticas sobre su apariencia física en redes sociales, después de acudir al estreno de su nueva película “Emilia Pérez”, en Los Ángeles.

En concreto, durante su paso por la alfombra roja, la cantante lució un vestido negro con mangas largas, y en varias fotos posó con una mano en la cintura y la otra sobre su abdomen, algo que distintos internautas aseguraron que realizó para intentar “ocultar” su figura.

Bajo este contexto, la también actriz se pronunció comentando un video en TikTok, y confesó que padece SIBO, un trastorno digestivo que, según consignó Emol, se caracteriza por el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado.

“Esto me enferma, tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama”, escribió Gómez.

Asimismo, expresó que “no me importa no parecer un monigote, no tengo ese cuerpo, fin de la historia. No, no soy una víctima, sólo soy humana”.

El mencionado trastorno puede generar fermentación de los alimentos, gases que se acumulan y un eventual aumento del abdomen, de acuerdo a lo explicado por el doctor Sebastián Ugarte en “Tu Día”.

Por su parte, cabe destacar que Selena Gómez, además del SIBO, en el pasado confesó que tiene trastorno bipolar y lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta múltiples órganos.