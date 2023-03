Senado acordó postergar tramitación de la “Ley Naín-Retamal” para el próximo martes

El Senado acordó postergar la tramitación de la “Ley Naín-Retamal” que se discutiría este jueves, tras la suspensión de la semana distrital con el fin de discutir proyectos de ley sobre seguridad pública, a raíz del asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares ocurrido el pasado domingo en Quilpué.



La Cámara Alta anunció que la votación de este proyecto, que busca reforzar las atribuciones de las policías al elevar las sanciones a quienes atenten contra ellos, se realizará durante el martes de la próxima semana.



El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), señaló que “ya que los parlamentarios oficialistas, los parlamentarios de oposición y el Gobierno tenían indicaciones a la ‘Ley Naín-Retamal’, acordamos que eso era un largo proceso de indicaciones y ya que no teníamos informe de la comisión de seguridad, porque se aprobó ayer en la Cámara, para despacharlo necesitamos informe, ese informe no está”.



“Entonces acordamos en vez de hacer un trabajo parcelado, particular, general, hacer todo y despachar la ley en general y particular con todos sus cambios el próximo martes, hasta total despacho”, indicó



“El proyecto que no estaba en condiciones de ser votado hoy día va a poder ser despachado en su totalidad el día martes”, puntualizó.



En esta línea, Coloma sostuvo que “el martes van a despachar estos proyectos y eso nos permite culminar esta primera etapa del ‘fast track’ legislativo, porque ya serían seis proyectos en la primera semana que podríamos estar aprobando, quiero recordar que acordamos también seguir con otros proyectos la próxima semana porque esta agenda a favor de la seguridad es indispensable, es de vida o muerte”.