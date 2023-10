Senado aprobó proyecto de ley que articula al Hospital Clínico con la red pública de salud

En una histórica votación de la Sala del Senado, este martes 3 de octubre se aprobó por unanimidad el informe de la comisión mixta que permite que el proyecto que articula al Hospital Clínico de la Universidad de Chile Dr. José Joaquín Aguirre (HCUCH) con el sistema nacional de servicios de salud se convierta en ley. La iniciativa, que busca retomar la relación que unió a este centro asistencial docente con el sistema público de salud, pasará a ser una Ley de la República.



Este proyecto ingresó a discusión a través del Senado en noviembre de 2022, luego de que el Presidente Gabriel Boric anunciara en la inauguración del año académico de abril de ese año que iniciaría el trabajo para articular el hospital con la red pública de salud. En el Senado, el texto fue revisado por las comisiones de Salud y Hacienda, donde se le hicieron ajustes y se aprobó en general el pasado 3 de agosto. Luego de pasar por una comisión mixta, el informe sobre el proyecto fue visado el martes 26 de septiembre por la Cámara de Diputados y la refrenda final llegó este martes de parte del Senado, con lo que la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.



La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, señaló que “la aprobación del proyecto de ley que articula más estrechamente a nuestro Hospital Clínico con la red pública de salud es un hecho histórico. El HCUCH, que ha sido motor de los avances de la medicina chilena, ampliará su radio de acción y recibirá por parte del Estado el reconocimiento como Hospital Universitario Público. Agradecemos el apoyo transversal recibido por parte del Ministerio de Salud y el Congreso, así como el dedicado trabajo del equipo directivo del Hospital y de su comunidad. También agradecemos el compromiso demostrado por el Presidente Boric con esta iniciativa tan importante para nuestra Universidad y el país”.



Por su parte, el director del Hospital Clínico, Dr. Eduardo Tobar, destacó este significativo paso que “respeta nuestras características como hospital universitario” y señaló que ahora resta “acordar un convenio tripartito con Fonasa y el Ministerio de Salud”. “Es una muy buena noticia, que esperamos nos permita cumplir de mejor forma nuestra misión y que también contribuya sustancialmente en temas estructurales como mantener la relación con el sector público y hacer viable nuestra manera de financiarnos. Ahora queda por delante mucho trabajo por hacer para que todo lo relativo al convenio fluya armónicamente. Termina una etapa muy importante, se inicia otra, y contamos con todas las energías de nuestra comunidad para que este proceso salga de la mejor forma posible y esta implementación progresiva nos ayude a ser un mejor Hospital universitario”, apuntó.



APOYOS TRANSVERSALES



En la discusión previa, el proyecto fue respaldado por parlamentarios de todo el espectro político, como las senadoras Ximena Órdenes (PPD), Claudia Pascual (PC), Isabel Allende (PS) y el senador Francisco Chahuán (RN). Luego de aprobar informe sobre el proyecto de ley por la unanimidad de los 34 senadores presentes, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), señaló que “es un orgullo para el país que un hospital de esta envergadura, de carácter universitario, de la más importante universidad de nuestro país, esté hoy día reconectado con la red pública de manera plena, especialmente hacia las comunas del sector norte de la capital”.



En tanto, el senador Chahuán, quien anteriormente presidió la misma comisión, agregó que “este es un reconocimiento al trabajo permanente del Hospital Clínico, que sin lugar a dudas ha tenido un carácter público, y eso habla efectivamente de cómo se afianza la red de la zona norte de Santiago a la espera de un hospital”.



Por último, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) celebró que la situación del HCUCH encuentre una respuesta en forma de ley y no a través de una glosa del Presupuesto Nacional, como había ocurrido anteriormente. “Un proyecto de ley es mucho mejor que una ley de Presupuesto, porque es algo permanente”, dijo. “La relación entre el sistema de salud y los hospitales universitarios implica investigación y formación, no sólo para la atención de personas de la Región Metropolitana, sino que la formación de profesionales del área de la salud también es un servicio de una universidad pública para todo el país”, aseguró.



¿QUÉ ESTABLECE LA LEY?



La iniciativa fortalece la articulación del Hospital Clínico con la red pública de salud, ratificando su naturaleza académica y pertenencia a la estructura de la Universidad de Chile, pero a la vez facilita y permite un trabajo mucho más estrecho con la red de salud, reconociéndolo como un Hospital Universitario Público.



Entre los aspectos que destacan de esta iniciativa se encuentran:



– Los convenios entre el Hospital Clínico con la red asistencial tendrán por objetivo que el establecimiento tome a su cargo una parte de la población beneficiaria del Servicio de Salud Metropolitano Norte, lo que corresponde a las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Quilicura, Lampa, Tiltil y Colina. También Renca, de manera excepcional.



– El Hospital Clínico recibirá las derivaciones de la atención primaria y ejecutará prestaciones de alta complejidad.



– El convenio con el Hospital Clínico propenderá a la ampliación de los cupos de formación de especialistas en el país para ser destinados a regiones, por ejemplo, en geriatría.



– Los mecanismos de pago del Hospital Clínico serán los mismos que los hospitales de la red asistencial de los servicios de salud, esto es bajo el criterio de pago por Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), según la prestación y la condición en que se entregue.



– Los valores de las prestaciones de alta complejidad se fijarán de mutuo acuerdo entre el Hospital Clínico y la red asistencial del Ministerio de Salud.