Senador Latorre: “Me parece sospechoso como se está filtrando información sensible”

El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD), presentó sus sospechas ante la filtración del informe PDI que gatilló la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, al revelar que la exsecretaria de Estado intentó reunirse con el detenido líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

El documento policial consiste en la transcripción de una escucha telefónica, y constata como una asesora de Vega le pide al vocero de la CAM agendar un encuentro con la ahora exministra. El registro termina con el líder mapuche exigiendo conocer quien le entregó su contacto a la trabajadora como requisito para continuar el diálogo por Whatsapp.

Sobre esto, Latorre aseguró que “me parece muy sospechosa la forma como se está filtrando información sensible, delicada, de una investigación judicial en desarrollo, a partir de escuchas telefónicas por parte de la Policía de Investigaciones. Información que tiene también el Ministerio Público”.

El senador lamentó que “se esté filtrando en los medios de comunicación, para perjudicar en este caso al gobierno del Presidente Boric, que termina sacando a una ministra del gabinete”, a lo que sumó que el hecho ocurra “a tan pocos días del plebiscito histórico por la nueva Constitución”.

“Me parece que este tipo de hipótesis, de filtraciones, de donde vienen y con qué intencionalidad se hacen, es también una arista a cuidar y despejar para cuidar nuestro proceso democrático”, sentenció el representante de RD.

El Presidente Gabriel Boric pidió que la filtración se investigue. “No me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad, porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero lo que sí, pido que se investigue, porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del Gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con filtraciones que, al final, terminan deslegitimando a las mismas instituciones”, consignó el jefe de Estado.

LA REACCIÓN DE MINISTRO MONTES

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, acusó que “esto ha ocurrido otras veces, ahora estamos en una coyuntura particularmente delicada y que empiecen a salir los expedientes de una manera irregular de la Fiscalía, es algo que habla mal del sistema”.

“Lamentamos que este tipo de información sea filtrada por la prensa, pues intervienen el debido procedimiento policial y eso está reglado por la ley y hay una normativa al respecto de por qué no se pueden filtrar este tipo de información, a través de los medios de comunicación”, agregó el titular del Minvu.