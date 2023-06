Senadora Núñez llamó a diputada Pérez a que “renuncie a su fuero o a RD”

La senadora Paulina Núñez (RN) realizó un llamado público a la diputada Catalina Pérez (RD) para que solicite su desafuero parlamentario en el marco de la investigación por los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva, donde se han visto involucrados su expareja y su exjefe de gabinete.



La parlamentaria señaló que “ante los hechos que han sido de público conocimiento y de una profunda gravedad que golpea directamente a las instituciones y a nuestra democracia, le hago un llamado público a la diputada Catalina Pérez para que ella renuncie a su fuero o a Revolución Democrática, su partido, que ya se ha querellado por estos hechos, a que presente el desafuero de la diputada”.



Se refirió también a la postura de Revolución Democrática respecto a colaborar y entregar los antecedentes a la justica respecto a este caso. Núñez planteó que “no puede ser que se hayan mostrado disponibles a colaborar con la Justicia, a entregar antecedentes, si aún ella, una de las principales en todos estos hechos, sigue con su protección, sigue con su fuero”.



“Es muy importante que estos hechos no queden impunes, que se investigue a todos los involucrados, y evidentemente en el caso de la diputada Catalina Pérez, esto no puede llevarse a cabo si ella sigue con su fuero”, subrayó.



En ese sentido, la senadora por Antofagasta recalcó que “ella renuncie a esta protección, a su fuero, o que su partido presente el desafuero ante la Justicia. De lo contrario, las palabras quedan allí y no se pasa a la acción para que evidentemente la justicia investigue y resuelva”.