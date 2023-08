“Será transmitida en vivo”: Elon Musk insiste en tener una pelea de artes marciales contra Mark Zuckerberg

El polémico magnate y dueño de la red social X, Elon Musk, mantiene sus esperanzas de protagonizar un combate en una jaula de artes marciales mixtas contra el director ejecutivo de Meta (empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp), Mark Zuckerberg.

A través de su cuenta oficial de X, el sudafricano anunció que “la pelea de Zuck vs. Musk será transmitida en vivo por X (Twitter)”. Además, agregó que “todo lo recaudado será donado a fundaciones de beneficencia para veteranos de guerra”.

Frente a ello, Zuckerberg respondió en su propia plataforma Threads, donde aseguró que está listo para la pelea, pero que Musk no ha confirmado la fecha. “Estoy listo hoy. Sugerí 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no ha confirmado. No aguanto la respiración”, comentó el fundador de Facebook.

“¿No deberíamos usar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para caridad?”, añadió Zuckerberg.

Cabe recordar que en junio los multimillonarios habrían acordado participar en una pelea en jaula. Las posibilidades y expectativas se elevaron cuando Meta lanzó el mes pasado Threats, la red social que buscaba competir con el antiguo Twitter.