Seremi de Salud de la RM denunció permisos exprés a centros estéticos y venta de certificados

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana denunció al Ministerio Público el otorgamiento de permisos exprés a centros de estética y belleza y venta de certificados a cosmetólogas, en hechos de presunta corrupción para que sean investigados.



Según publicó La Tercera, el seremi de Salud metropolitano, Gonzalo Soto (RD), dijo que se trataría de “casos acotados”, descubiertos y llevados a la Fiscalía por su propia repartición, tras poner la lupa en el negocio de los tratamientos de belleza que tuvo una fuerte demanda post pandemia.



Soto, de profesión sociólogo, expresó que una de las funciones del organismo que dirige es supervisar y otorgar los permisos de funcionamiento a clínicas y centros de estética y dermatología, así como también certificar a su personal.



Recordó que, a fines del año pasado, cuando la pandemia del Covid-19 ya iba en retirada (el 31 de agosto el Ministerio de Salud informó el término de la Alerta Sanitaria), hubo una fuerte demanda por estos tratamientos de belleza y cosmetología.



“Tuvimos que reforzar y reestructurar equipos, redoblar la fiscalización, y fue ahí, cuando saltaron estas situaciones que hoy se encuentras siendo investigadas por la Fiscalía. Las personas involucradas fueron sacadas inmediatamente de nuestro registro de prestadores de servicios y ninguno se ellos alcanzó a verse involucrado en algún caso grave de salud”, afirmó.



“En enero, tras recibir las primeras advertencias, detectamos la venta de permisos falsos de cosmetólogas y auxiliares paramédicos de farmacia, implementando inmediatamente el protocolo interno, los sumarios administrativos y entregando la información al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones. El caso está cargo de la fiscal Tania Sánchez”, añadió.



Sin embargo, este hecho -agregó Soto- llevó a su equipo a descubrir un hecho de corrupción aún más grave: la entrega de permisos exprés a estéticas en la capital, por lo cual se están fiscalizando para ver sus condiciones.



“Un proceso que puede durar varios meses se demoraba semanas y a veces días y que se concentran en muy pocas personas. El pago de por medio no nos consta y está en investigación”, dijo el seremi, quien enfatizó que hasta ahora “es un número pequeño, no más de diez, las clínicas y centros cosmetológicos denunciados”.



LICENCIAS MÉDICAS FALSAS



Soto contó que, en el marco del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas, el cual se aplicó como piloto en la Región Metropolitana, se detectó un fraude que alcanza los $562 millones de pesos y en el que están involucrados funcionarios de su repartición.



“Se identificó el otorgamiento de licencias médicas de manera irregular por más de 500 millones de pesos, caso que está siendo investigado por la fiscal Ximena Chong, jefa de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte”, señaló Soto.



Soto aseveró que las personas involucradas son trabajadores que llevan muchos años en el servicio, es decir, no llegaron como él con este gobierno y, que su objetivo, al salir a revelar estas irregularidades, es descomprimir la tensión interna que han provocado al interior del servicio, adelantarse a una eventual filtración del tema y motivar a más personas a denuncien irregularidades.



“Son casos acotados. Aquí hay más de mil funcionarios, la mayoría muy comprometidos con la salud pública, como lo demostraron durante la pandemia, donde murieron dos trabajadores. Algunos llevan 35 y hasta 40 años trabajando y queremos proteger su honra. El tema de la confianza en nuestro servicio es muy importante. En la seremi no hay espacio para la corrupción y la falta de probidad”, concluyó.