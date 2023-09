Sernageomin confirmó que informes de 2012 recomendaban no construir sobre dunas en Reñaca-Concón

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) confirmó que existían informes del año 2012 que recomendaban no construir en dunas, esto en medio de una mesa técnica por los socavones que han afectado a edificios de Viña del Mar, en el sector de Cochoa.



Durante la instancia, el director de Sernageomin, Patricio Aguilera, sostuvo que “hay informes preliminares de que no es razonable tener construcciones en esta zona, esos informes están por parte del Sernageomin del año 2012 al menos. Ahora lo que ocurre acá, es que hay una situación hidráulica que produce un deterioro del sistema y se lleva material”.



En esta línea, comentó que los informes correspondientes al 2005 y 2012 son públicos, y que “se generan a petición de algún organismo. En este caso, fue la Municipalidad de Concón la que pidió este informe acerca del sistema dunar. Y en éste se detalla que no es recomendable construir ahí”.



Asimismo, señaló que desde la Municipalidad de Viña del Mar “no nos han solicitado esos estudios”.



De esta forma, indicó que la recomendación de no construir se debe a que existe “un escarpe que está expuesto y es una zona sísmica, que obviamente no es el lugar más adecuado para construir y urbanizar”.



“Tenemos certeza es que esta zona está activa, desde el punto de vista de inseguridad, por lo tanto, hay que controlarlo y en ese estamos”, complementó.