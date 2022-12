Show de fuegos artificiales para Año Nuevo en Viña del Mar continúa en suspenso

El show de fuegos artificiales en la ciudad de Viña del Mar para el Año Nuevo está en suspenso, ya que aún no se confirma la disponibilidad de la pirotecnia y drones que se usarían en el espectáculo.



De acuerdo a información de Puranoticia.cl, se reveló el pasado sábado que el cargamento donde se encuentran ambos elementos a utilizar, se encontraba retenido por Aduana. Ante ello, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti comunicó que este inconveniente se trataba solo de un “trámite reglamentario del Ministerio de Defensa”.



Sin embargo, que no se libere el cargamento, se debe, de acuerdo al mismo medio, a que los fuegos artificiales tienen su certificación vencida hace tres años, y por este motivo la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) no ha otorgado su firma.



Teniendo en cuenta la gravedad del problema, y más aún considerando que la DGMN no cedería, una fuente conocedora del tema comentó a Puranoticia.cl que la alcaldesa Ripamonti, a fin de solucionar el problema, se puso en contacto con el diputado Tomás de Rementería (PS), representante de la zona y miembro de la Comisión de Defensa, a fin de que pueda interceder con la ministra Maya Fernández (también del PS) para poder resolver el asunto.



Por un lado, otras dos fuentes consultadas por el medio se refirieron a las negociaciones con el Ministerio de Defensa Nacional, las cuales ya comenzaron. Al mismo tiempo, aseguraron que desde la cartera, la situación provocó molestia, al señalar que las empresas Piromar FX SpA y Pirotecnia SpA, temporalmente unidas, estaban al tanto del vencimiento y por tanto, de que los fuegos artificiales no se podrían utilizar.



Por otro lado, desde la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, estaban al tanto de la situación de vencimiento por la pandemia, como comentó Rodrigo Rozas, presidente de la institución. Sin embargo, agregó que pese a esto, el espectáculo se podría realizar de igual manera, dada la excepción de expertos que declaran que el vencimiento está establecido y habría una duración adicional del material pirotécnico.



“Pero los expertos dicen que el vencimiento está establecido y que no debiera impedir que los fuegos explosen de la mejor manera. No hay preocupación por el vencimiento, ya que el espectáculo se podría llevar a cabo igual porque tienen una duración adicional. (…) Sabíamos como gremio que había una problemática que había que certificar nuevamente los fuegos, tal vez por vencimiento; pero la certificación existía y la entidad que certifica no tendría problemas para el funcionamiento de la pirotecnia”, concluyó.