Standly rompe el silencio luego de su detención: “Se han dicho muchas cosas que no son verdad”

El cantante urbano alzó la voz después de que este miércoles fuera sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes. “La situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento”, sostuvo.

El cantante urbano, Standly, rompió el silencio luego de ser detenido este miércoles en la comuna de San Felipe, por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes, procedimiento donde también Carabineros encontró dos bolsas de marihuana elaborada al interior del vehículo.

Camilo Paredes Aguirre, nombre real del artista, dio positivo en un examen toxicológico y narcotest, y quedó con la medida cautelar de firma mensual ante Carabineros. 

La versión de Standly

Bajo este contexto, el cantante se pronunció mediante un comunicado en sus historias de Instagram y entregó su versión de los hechos. 

“Mi gente, quiero aclarar lo que pasó ayer porque se han dicho muchas cosas que no son verdad y la prensa exageró todo”, manifestó de entrada.

Asimismo, señaló que “sí, me detuvieron por portar marihuana, pero todo estaba en regla. Tengo receta médica que me permite usarla y transportarla por motivos terapéuticos. No fue nada ilegal ni como algunos medios lo hicieron ver”.

A la vez, Standly acusó que “la situación se manejó mal, no se respetaron los protocolos y sentí mala intención en el procedimiento. Además, me faltan algunas cosas personales que estaban en el auto”. 

“Agradezco de corazón a toda mi gente por los mensajes y el apoyo. Estoy tranquilo, con la conciencia limpia y enfocado en seguir con mi música y todo lo que viene”, concluyó.

