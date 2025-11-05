Home Nacional "cantante urbano standly fue detenido tras ser sorprendido conduci..."

Cantante urbano Standly fue detenido tras ser sorprendido conduciendo bajo influencia de estupefacientes

El artista, quien fue arrestado en San Felipe, fue sometido a un examen toxicológico y narcotest, dando positivo en ambos. Además, al interior del vehículo encontraron dos bolsas con marihuana elaborada.

Leonardo Medina
Carabineros reveló este miércoles la detención de Camilo Fernando Paredes Aguirre, cantante urbano conocido como Standly, quien fue arrestado durante la madrugada, después de ser sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso.

Según consignó Emol, y de acuerdo a lo informado por el mayor de la Prefectura Aconcagua, Hernán Díaz, el artista no habría respetado un disco pare ni una luz roja de un semáforo mientras transitaba por la comuna.

Frente a esto, los uniformados fiscalizaron al conductor. Mediante un video, el mayor Díaz indicó que al interior del vehículo “se encontró dos bolsas de marihuana elaborada”.

Positivo en examen toxicológico y narcotest

“En el mismo acto, el conductor presentó un certificado de la farmacannabis vigente”, añadió el funcionario policial. 

Además, explicó que el cantante fue sometido a un examen toxicológico y narcotest, dando positivo en ambos.

El Juzgado de Garantía de San Felipe estableció que el imputado quedara con la medida cautelar de firma mensual ante Carabineros, apuntado como el autor de los delitos de microtráfico y conducción bajo influencia de estupefacientes.

