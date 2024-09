Sting vuelve a Chile: Fecha, lugar y venta de entradas

El mítico cantante británico, Gordon Matthew Thomas Sumner, reconocido artísticamente como Sting, prepara su regreso a Chile bajo el marco de su gira “Sting 3.0”, periplo que lo traerá de vuelta a Latinoamérica.

En detalle, el artista arribará el próximo 21 de febrero de 2025 al Movistar Arena, instancia en la que desplegará su amplio compendio de éxitos, con clásicos que van desde “Shape of My Heart” hasta su última canción de estudio “I Wrote Your Name (Upon My Heart).

Además, en su retorno a territorio nacional, el antiguo líder de The Police vendrá acompañado del guitarrista Dominic Miller y del baterista Chris Mass, reconocido por su participación en Mumford & Sons y Maggie Rogers.

La venta de entradas para Sting en Chile contará con una venta exclusiva para los miembros del Club de Fans del intérprete, quienes podrán acceder a través del sitio oficial del artista el próximo 20 de septiembre.

En tanto, la preventa comenzará el martes 1 de octubre a las 11 horas a través de PuntoTicket y será exclusiva para clientes Entel y Scotia.

La venta general tendrá lugar desde el jueves 3 de octubre a las 11:01 horas por medio del mismo sistema.

ENTRADAS