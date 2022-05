Subcontratados en paro acusan a ENAP y al Ministerio Energía de cerrar opción de diálogo

La Federación de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub) acusó a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y al Ministerio de Energía de cerrar la opción de diálogo.



Esto luego de que la Empresa Nacional del Petróleo anunciara la paralización de la distribución de combustible en la zona sur del país, debido a la toma de los accesos a la refinería en Hualpén y Talcahuano que este viernes cumple cinco días.



Carlos Contreras, vocero de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub), señaló que desde la empresa prefieren suspender la distribución del recurso energético, “para evitar sentarse en una mesa de trabajo que modifique nuestro acuerdo marco que se mantienen congelado. Ellos no tienen voluntad, están obstinados”.



Desde la Fenatrasub comentaron que, “a ellos no les preocupan los trabajadores, les preocupa el paro de planta. Ellos quieren aplazarlo hasta agosto, pero nosotros no tenemos ninguna cobertura de que se vayan a sentar y vayamos realmente a trabajar y modificar el acuerdo marco”, consigna el medio de comunicación regional, Resumen.



En un comunicado de la agrupación afirmaron que siempre se han mostrado abiertos al diálogo y que incluso han tenido el apoyo de autoridades del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, afirmaron que tanto ENAP como el Ministerio de Energía se han negado a entregar garantías para un diálogo en igual de condiciones.



El medio citado además señala que Contreras se refirió a la urgencia de renegociar el acuerdo marco, pues “queremos destrabarlo, porque como cualquier negociación, no puede ser de carácter indefinido, es un proceso anti laboral y a eso nos ha sometido la mandante”.



Un acuerdo marco con ENAP, les permitiría a los subcontratados mejorar los anexos laborales, mejorar la calidad de la salud y tener una cobertura de seguros para mejorar su protección.



“Mejorar la calidad de los beneficios de escolaridad, de aguinaldos, vacaciones, etc. La brecha entre los trabajadores subcontratados y los de planta es muy grande y nosotros buscamos acortarla”, finalizó el vocero.