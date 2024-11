Superintendente detalló la devolución de dinero de isapres a sus cotizantes

El superintendente de Salud, Víctor Torres, explicó los detalles respecto a la devolución de la deuda de las isapres a sus cotizantes, consignada por la Corte Suprema y mandatada por la Ley Corta aprobada en el Parlamento.



Este sábado vence el plazo de las aseguradoras para informar a los afiliados el monto y plan de devolución de excedentes, luego de aplicación del fallo de la Corte Suprema a la Tabla Única de Factores.



En entrevista con Radio Cooperativa, Torres explicó que “esto tiene su origen, en las sentencias de la Corte Suprema, a propósito de las de las presentaciones o recursos que presentaron los usuarios del sistema a propósito de la Tabla de Factores de Riesgo, no es respecto de todas las materias judicializadas, porque también hubo dos otros elementos que se judicializan, la adecuación de precios base, y por otro lado, el alza de la prima GES”.



“Esto solo se refiere a las tablas de factores de riesgo. ¿Y por qué? Porque hasta 31 uno de agosto de 2024, existían en Chile todavía más de mil tablas vigentes y, por lo tanto, más de 45 mil planes diferentes, y la CS en su sentencia lo que dijo fue que todos los planes tenían que tener la tabla única de factores”, añadió Torres.



“Cuando la Corte establece que hay que hacerlo a todas las personas con tabla antigua a quienes nosotros determinamos que se les cobró de más, que son 700 mil personas aproximadamente, entonces sí se puede calcular cuándo empezó a existir la nueva tabla, que fue en abril del 2020”, indicó.



“Claramente es el tiempo que nosotros podemos objetivar a partir de lo que dice la CS, aun cuando puede haber sido un proceso mucho más largo. Entonces, claro, alguien puede sentir que todavía no es suficiente”, agregó.



“Lo primero es que lo que nosotros podemos evaluar es si está dentro de los marcos legales o no, porque la ley (corta) lo que le estableció a las isapres fue que podían distribuir esa deuda según grupo etario hasta 13 años”, señaló la autoridad.



“Ahora, la ley dice hasta 13 años en los menores de 65, entonces, en ese grupo donde se genera el problema mayor, porque es donde hay deudas más pequeñas y donde efectivamente hay más plazo para pagar”, continuó.



“Termina siendo esa la fórmula por una razón simple: es que el problema que se generó a propósito de esta sentencia es que tienes una industria con 20% menos de ingresos. Si se hubiese pagado todo de una vez, caerían las isapres, por lo tanto, no había ni siquiera devolución de deuda”, enfatizó.



“Entonces, yo entiendo el reclamo. Por supuesto que uno empatiza con ello porque la gente quisiera toda tener su plata de inmediato o en el menor tiempo posible. Pero la ley, ¿por qué establece 13 años? Precisamente porque es la forma en que las isapres puedan pagar sin caer en incumplimiento”, agregó.



“No, durante todo el periodo en que estén devolviendo, los accionistas no pueden retirar utilidades. Eso es lo que estableció la ley y nosotros tenemos una fiscalización sobre ello”, aclaró.



“Por lo tanto, no solo tienen que avisarnos cuando terminen de pagar, nosotros tenemos que fiscalizar aquello, y cuando certifiquemos como institución que han pagado total de la deuda, recién ahí pueden empezar a retirar ganancias. Es una forma de incentivar de alguna manera que, si mejora la condición de la isapre, pueda acortarse el tiempo de devolución”, indicó.



“Si considera que efectivamente él pensaba o ella pensaba que sí tenía que llegar la devolución, uno tiene que dirigirse a la isapre para poder hacer la consulta directa o eventualmente a través de su página web, o puede hacer la consulta a través de la Superintendencia de Salud, donde nosotros directamente hacemos el requerimiento de información a la isapre para poder responder si efectivamente corresponde o no”, informó.



“Si eres parte del grupo de los 700 mil, eso es lo más importante, la isapre de origen con la que tendría la deuda eventualmente es la que tiene la obligación de abrirle la cuenta de excedentes número dos y empezar a pagar entonces esa deuda”, sostuvo Torres.



“Si es que no hay comunicación, porque efectivamente al haberse ido puede que la Isapre no tenga sus datos actualizados, él puede dirigirse a la Isapre y también hacer la consulta porque la isapre, insisto, tiene la obligación de pagar”, concluyó.