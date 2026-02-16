Tenso desalojo en toma Santa Marta de Maipú

La mañana de este lunes se realizó un tenso desalojo en la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú.

Equipos municipales, Carabineros, PDI, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, entre otros, participan en este operativo.

Según consignó Cooperativa, la acción, que se llevará a cabo entre este lunes y martes, busca sacar del sector a alrededor de 30 familias que se oponen al cierre, con el fin de una posterior remoción de las viviendas.

La directora de Desarrollo Comunitario de Maipú, Nishme Zafe, detalló que “estamos en un desalojo del campamento Santa Marta, es muy importante porque se enmarca además en un foco que tenemos en este eje Camino a Melipilla con Pajaritos, y es el segundo justamente de este eje”.

“Es un campamento que se compone por 375 personas, más de 100 familias y que estamos desalojando con más de 300 funcionarios municipales, en un trabajo coordinado con Delegación Presidencial, Policía de Investigaciones, Carabineros, pero también con el Serviu Metropolitano, instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de la Niñez”, añadió.

Se originaron incidentes

Con la llegada del alcalde Tomás Vodanovic al sector se provocaron incidentes menores, con una mujer que lo intentó agredir, llevando a la detención de dos personas, las que se suman a otras dos aprehendidas por intentar evitar el trabajo policial a primera hora, consignó Cooperativa.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, sostuvo que “aquí hemos trabajado durante meses con el propósito de materializar este desalojo de manera ordenada y con estricto apego a la dignidad y a los derechos de las personas. Para ello se ha hecho un esfuerzo importante de información, de comunicación, se ha elaborado un riguroso plan de apoyo social a las familias que cuenten con niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad y adultos mayores, un plan de acompañamiento para las mascotas”.

“Hemos tenido un grupo muy reducido de personas, en general chilenas (…) que administraban la situación dentro de este campamento han opuesto un nivel de resistencia, de rechazo, no obstante esto es razonable que ocurra y lo importante es que vamos a seguir trabajando para que de aquí a mañana se termine exitosamente este desalojo”, añadió.

Los habitantes del sector dicen que el plazo de aviso fue de cuatro días, aunque el municipio asegura que fueron avisados hace un mes sobre el desalojo.

Se enmarca en el “plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos”

A través de redes sociales, el alcalde Vodanovic explicó que este desalojo se enmarca como parte del “plan de recuperación de todo el eje de Camino a Melipilla con Pajaritos, donde a través de distintas intervenciones podemos recuperar estos espacios para la tranquilidad y seguridad de nuestra familia”.



“Este operativo ha contado con el mismo plan social que el desalojo del campamento El Trébol, donde se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias, resguardo de ellas en albergue, traslado de enseres y también cuidado y traslado de sus mascotas”, detalló.



Vodanovic manifestó que esperan “que sea un operativo lo más tranquilo posible, contando con el apoyo de las familias, pero sabemos que nuestro objetivo es poder recuperar este espacio para nuestra familia”.



Finalmente, el alcalde señaló que “seguiremos trabajando con fuerza para tener un Maipú más seguro, tranquilo y ordenado, sin perder nunca vista el enfoque humano que nos permite hacerlo con la tranquilidad y resguardo de las familias”. .