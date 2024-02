Timonel de la UDI por homenaje a Sebastián Piñera: “Hay una invitación amplia”

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Javier Macaya, dijo que al homenaje que Chile Vamos prepara para el expresidente Sebastián Piñera están invitados todos los partidos de oposición, desde Demócratas hasta el Partido Republicano.



En conversación con Radio Agricultura, afirmó que “lejos lo más importante del acto del próximo miércoles 6 de marzo es homenajear la figura de alguien que fue muy importante y desde la perspectiva de futuro, desde la perspectiva de qué significa para nuestro sector como proyección, el estilo de hacer las cosas”, indicó.



“Los últimos llamados que hizo el presidente Piñera tenían mucho que ver con la unidad de propósito de la oposición, con generar algo que uniera más allá de todas las diferencias que existen en la oposición, desde Republicanos hasta Demócratas, que uniera en lógica no de partidos, de coalición política, sino que en lógica de entender de lo importante que es recuperar el rumbo de nuestro país frente a un gobierno que no lo está haciendo bien al país”, agregó.



En ese sentido, Macaya sostuvo que “no hay espacio para gustitos, para posicionamientos identitarios de un sector político de la oposición, cuando se juega es tanto, cuando lo que se juega es recuperar el rumbo de Chile”.



“Yo sé que indentitariamente algunas personas que se sienten más de centro y que han tenido su historia en la ex Concertación les puede incomodar aparecer con alguien del Partido Republicano empujando una misma candidatura, pero cuando al frente tú tienes una candidatura de Irací Hassler, de Jorge Sharp, de un candidato del Frente Amplio, del Partido Comunista, que sabemos cómo va a gobernar, yo creo que no hay dónde perderse“, dijo el senador.



Por ello, más allá de que la invitación al homenaje lo realice Chile Vamos, el presidente de la UDI remarcó que “hay una invitación amplia a todos los que sean de oposición, y eso va desde Demócratas hasta el Partido Republicano, y así esperamos que pueda ser plasmado en el homenaje que se va a hacer en el próximo miércoles”.