Timonel del PPD: “Chilenos no están por una refundación, sí por un nuevo contrato social”

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que “creo que los chilenos no están por una refundación, pero sí creo que están por un nuevo contrato social, donde sientan que el rol del Estado puede ser más relevante en la cobertura de bienes y servicios, donde la democracia se tiene que robustecer”.



Respecto al camino que debe seguir el proceso constituyente, sostuvo en declaraciones a Radio Cooperativa que “a mí no me parecería apropiado que los mismos constituyentes estuvieran, de nuevo, redactando la nueva Constitución. A lo mejor estoy siendo injusta con muchos de ellos, pero creo que, a veces, hay que pagar costos colectivos”.



La dirigente política indicó que “nosotros hemos planteado no que un comité de expertos asuma roles que no le corresponden de deliberación, sino que los cien convencionales se pongan de acuerdo, llamen a un comité de expertos, que sea un staff de asesores permanentes, para que así ayude a los acuerdos, sea menos costoso y contribuya también a un mejor producto… Que finalmente es una propuesta constitucional”.



Sobre el tiempo que se debe demorar este nuevo proceso constituyente, Piengentili manifestó que la ciudadanía tiene que “ver que la institucionalidad del Estado se pone de acuerdo y da un mecanismo de salida pronto”.



“Hay una visión compartida de todos los sectores políticos que se rechazó un texto constitucional, pero que eso no implica que la ciudadanía no quiera un nuevo contrato social y una nueva Constitución”, afirmó.