Tohá: “El Presidente Boric y nuestro Gobierno tienen un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la declaración emitida por la Corte Suprema respecto a las declaraciones del Presidente Boric respecto al indulto del exfrentista, Jorge Mateluna.



El pronunciamiento del máximo tribunal surgió después de que el Presidente Gabriel Boric justificase el indulto entregado a Mateluna al acusar “irregularidades” en su juicio.



Tohá afirmó que Boric no emitió un juicio en contra del Poder Judicial, sino que frente a opiniones que se emitieron durante el debate en torno al caso de Mateluna.



La secretaria de Estado aseguró que “el Ejecutivo comparte” todo “el contenido de la declaración de la Corte Suprema”.



“El Presidente Boric y nuestro Gobierno tienen un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial. Y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que este hace de sus atribuciones, ni tampoco la validez del proceso que dio lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas”, afirmó.



Luego recalcó que “el indulto está contemplado en la legislación, es una atribución que el Presidente tiene y que no retrotrae las condenas, ni tampoco pone una sombra de duda sobre los procesos que dieron lugar a esas condenas”.



De esta manera, reiteró que lo dicho por Boric “en ningún caso quieren poner en cuestión los juicios que hay detrás de estas condenas, ni la labor de los tribunales de justicia. En esto, queremos ser categóricos y que no quede ninguna duda, cualquier interpretación que se haga, que excluya esa posibilidad”.



Afirmó que el Mandatario “está haciendo referencia al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en el contexto de ese debate. No a una opinión que él tenga del Poder Judicial, que al contrario (…) nunca ha estado en su opinión que detrás de estos juicios haya irregularidades del Poder Judicial”.



“Él hizo referencias a cosas que se dijeron en el transcurso del debate que había en torno a estos casos, opiniones de personas reconocidas, que se han expresado juicios respecto a estos procesos. No a un juicio suyo al Poder Judicial ni a la labor de estos procesos que dieron lugar a estas condenas”, complementó.



La ministra indicó que su “papel no es hacer exégesis del Presidente. Lo que puedo dejar claro, es que hay interpretaciones que se han instalado de sus palabras que están excluidas. No se está refiriendo a irregularidades del Poder Judicial, no se está poniendo en cuestión el proceso que dio lugar a estas condenas, no está tampoco buscando intervenir en la labor de los tribunales de justicia”.



“Está haciendo referencia a cosas que se han dicho en el debate público de estos casos, nada más ni nada menos”, remarcó.



Consultada sobre cómo quedan las relaciones con la Corte Suprema tras la situación, Tohá respondió que “nuestra obligación es llevar nuestras relaciones de una manera que esté a la altura de lo que la ciudadanía requiere”.



Dijo que las relaciones quedan en “el pie de que todos tenemos que cumplir nuestro deber, hacer nuestro trabajo, preocuparnos de darle respuesta a las personas. Cada uno, en el mérito de sus atribuciones y en la necesidad de colaborar, que se mantiene vigente y el Ejecutivo la va a tener plenamente, y el respeto también, a la función de los tribunales que, quiero insistir, nunca ha estado en cuestión ni su autonomía ni el valor de los procesos que tiene a su cargo”.