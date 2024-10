Tohá tras rechazo de acusación: “La batalla que queremos ganar no es esta, es una que se juega en otra parte, se juega en las calles”

Tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que “hoy ganamos jugando limpio, ganamos jugando con la verdad. Pero no hay satisfacción ni nada que celebrar. Especialmente porque la batalla que queremos ganar no es esta, es una que se juega en otra parte, se juega en las calles, y se juega con otras herramientas”.



“Probablemente los chilenos y chilenas que tienen la seguridad como su primera preocupación, hoy no sienten que hayan ganado nada, quieren que dediquemos nuestra energía a otra cosa”, remarcó.



Tohá aseguró que,tras el rechazo de la acusación, “no hay rencor y no va a haber ningún tipo de recriminación”.



“Con nuestros puntos de vista distintos, podemos tener distintas opiniones. Pero lo que no podemos hacer es distraernos de eso que los chilenos nos están pidiendo que hagamos. Que es construir acuerdos y abocar toda nuestra energía a mejorar la seguridad”, indicó.



“En eso estamos comprometidos todos los que estamos acá y lo de hoy no nos va a distraer ni nos va a sacar de esa ruta. Escuchamos sí las cosas que se dicen, tratamos de recogerlas de buena fe, pero de seguir adelante”, apuntó



“Mi agradecimiento a todas las personas que me han apoyado, aquí hay parte de ellas, el Presidente de la República, mi familia y muchos otros, porque estas cosas igual son duras, no son llegar y llevar, pero cuando se siente ese apoyo son más llevaderas”, subrayó.