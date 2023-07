Tomás Barrios cae ante Goffin y se despide en segunda ronda de Wimbledon

Se acabó la participación de Tomás Barrios (133° ATP) en Wimbledon. Después de conseguir su primer triunfo en un cuadro principal de un Grand Slam, el tenista chileno cayó este jueves frente al belga David Goffin (123° ATP), en la segunda ronda del major británico.

El ex N° 7 del mundo se impuso al chillanejo por parciales de 7-6 (3), 5-7, 6-2 y 6-0, en un partido que originalmente debía disputarse el miércoles, pero que se tuvo que postergar por las lluvias.

El nacional dio pelea al europeo, sobre todo en la primera manga, donde estuvo firme con su servicio. El set se tuvo que definir en un tiebreak, donde el pupilo de Guillermo Gómez se inclinó por 7-3.

El segundo episodio arrancó muy mal para “Tommy”, ya que entregó dos veces su servicio para quedar rápidamente 3-0 abajo. No obstante, el chileno no bajó los brazos y tuvo una remontada notable, al recuperar los dos quiebres, y salvar cinco bolas de break en el noveno. Pero no se quedó ahí, ya que salvó tres puntos de quiebre en el undécimo, y logró una ruptura en el siguiente para evitar un tiebreak e igualar las acciones.

En el tercer capítulo ambos se quebraran de entrada, pero la lucha llegó hasta el 2-2, porque después el criollo perdió dos veces su saque y cuatro games consecutivos, para darle el set al belga en un partido que se le tornó muy cuesta arriba.

Ya en la cuarta manga, el oriundo de Chillán acusó el cansancio por el desgaste de los partidos y sets acumulados, por lo que Goffin le pasó por encima al dejarlo en cero y sentenciar el match en tres horas y 20 minutos.

De esta manera, Barrios puso fin a su aventura en Wimbledon, pero se despide con grandes sensaciones. Además, se ubica en el casillero 118° del ranking en vivo, el mejor de su trayectoria, y posición lo deja como el nuevo número dos de Chile, desplazando a Christian Garin (124° ATP).