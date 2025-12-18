“Tomé una mala decisión”: Mujer de la “kiss cam” viral de Coldplay habla por primera vez

Luego de cinco meses de la “kiss cam” viral en un concierto de Coldplay, Kristin Cabot, mujer que aparece en el registro, se pronunció por primera vez y habló del comentado video.

Consignar que Cabot, quien era jefa de recursos humanos Astronomer, protagonizó esta mediática escena junto Andy Byron, que era CEO de dicha compañía.

En el video, ambos fueron captados abrazados y en actitud romántica con la “kiss cam” en un recital de Coldplay en Boston, EEUU. Debido al registro, ambos enfrentaron duras consecuencias, y de hecho, terminaron abandonando la empresa.

Las declaraciones de Cabot

Bajo este contexto, en una entrevista con The New York Times, la mujer rompió el silencio y aclaró que tanto ella como su exjefe estaban separados de sus respectivas parejas cuando ocurrieron los hechos.

“Tomé una mala decisión, me tomé un par de High Noons (cócteles), bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe (…). Asumí mi responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, manifestó.

Respecto a su renuncia a la compañía, señaló que “no podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”.

También, aseguró que que no mantenía una relación sexual con su jefe, y que antes de esa noche ni siquiera se habían besado.

En cuanto al momento en que aparecieron en la cámara, indicó que “lo que un instante antes era ‘alegría, alegría, alegría’ se convirtió en terror”.

Después del momento viral, mencionó que los dos se quedaron en silencio, sin saber qué hacer. “Nos quedamos sentados con la cabeza entre las manos, pensando: ‘¿Qué acaba de pasar?”, expresó.

Cabot acusó que, con el paso de las semanas, fue víctima de “doxing” (filtración de datos personales) y llegó a recibir cerca de 60 amenazas de muerte. “Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir por ellos”, sentenció.