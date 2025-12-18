Home Vanguardia "“tomé una mala decisión”: mujer de la “kiss cam” viral de coldpla..."

“Tomé una mala decisión”: Mujer de la “kiss cam” viral de Coldplay habla por primera vez

Kristin Cabot, quien junto a Andy Byron, ex CEO de Astronomer, protagonizó uno de los videos más comentados del año, rompió el silencio y se refirió al registro viral. “Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir por ellos”, señaló.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
“Tomé una mala decisión”: Mujer de la “kiss cam” viral de Coldplay habla por primera vez

Luego de cinco meses de la “kiss cam” viral en un concierto de Coldplay, Kristin Cabot, mujer que aparece en el registro, se pronunció por primera vez y habló del comentado video. 

Consignar que Cabot, quien era jefa de recursos humanos Astronomer, protagonizó esta mediática escena junto Andy Byron, que era CEO de dicha compañía

En el video, ambos fueron captados abrazados y en actitud romántica con la “kiss cam” en un recital de Coldplay en Boston, EEUU. Debido al registro, ambos enfrentaron duras consecuencias, y de hecho, terminaron abandonando la empresa. 

Las declaraciones de Cabot

Bajo este contexto, en una entrevista con The New York Times, la mujer rompió el silencio y aclaró que tanto ella como su exjefe estaban separados de sus respectivas parejas cuando ocurrieron los hechos.

“Tomé una mala decisión, me tomé un par de High Noons (cócteles), bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe (…). Asumí mi responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar”, manifestó.

Respecto a su renuncia a la compañía, señaló que “no podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente”. 

También, aseguró que que no mantenía una relación sexual con su jefe, y que antes de esa noche ni siquiera se habían besado.

En cuanto al momento en que aparecieron en la cámara, indicó que “lo que un instante antes era ‘alegría, alegría, alegría’ se convirtió en terror”.

Después del momento viral, mencionó que los dos se quedaron en silencio, sin saber qué hacer. “Nos quedamos sentados con la cabeza entre las manos, pensando: ‘¿Qué acaba de pasar?”, expresó.

Cabot acusó que, con el paso de las semanas, fue víctima de “doxing” (filtración de datos personales) y llegó a recibir cerca de 60 amenazas de muerte“Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir por ellos”, sentenció.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile para un fin de semana desd...

Los lugares turísticos en Chile para un fin de semana desde Santiago incluyen naturaleza, aventura y cultura. Cajón del Maipo, Río Clarillo e Isla Negra son destinos cercanos que permiten desconectarse y disfrutar de experiencias únicas sin recorrer largas distancias.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 5 picadas para probar gastronom...

Descubre Santiago a través de sus sabores, acompañado de picadas tradicionales que permiten disfrutar la gastronomía chilena y conocer rincones emblemáticos de la ciudad

Leer mas
Panoramas
Revisa qué hacer en Santiago esta semana: las mejores ...

A pocos días de Navidad, Santiago ofrece diversas ferias navideñas gratuitas ideales para recorrer en familia y encontrar los últimos regalos. Además, con emprendimientos locales, gastronomía y actividades para todas las edades.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/