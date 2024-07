Tribunal declaró culpable a imputado por megaincendio de 2022

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dio a conocer este martes el veredicto condenatorio en contra de Mario Andrés Campos Jop, como autor del delito de incendio de bosques agravado y dos cuasidelitos de homicidio, además de provocar la muerte de dos personas, con un saldo final de 200 lesionados, 410 viviendas afectadas y más de 1.000 personas damnificadas.



En resolución unánime, el tribunal comprobó que cerca de las 18:35 horas del 22 de diciembre de 2022, Campos “estaba en su morada tipo ruco, situada bajo un árbol de eucaliptus en la ladera del cerro, a unos 120 metros al sureste de la denominada toma Nueva Esperanza, ubicada a un costado de la variante Agua Santa en Viña del Mar alto”.



“En tales circunstancias, sabiendo de la presencia de múltiples elementos altamente combustibles en y alrededor de su refugio y en el entorno inmediato al mismo, provocó la ignición de un elemento de esta índole, sin tomar los resguardos necesarios para que tal fuego no se propagara, lo que en efecto ocurrió y de manera descontrolada, debido a las condiciones climáticas imperantes igualmente conocidas por este”, señala la resolución.



“Alcanzando, en primer término, la vegetación natural compuesta principalmente por especies exóticas, eucaliptus, y nativas, quila, quillay, peumo, boldo, etc., encajonándose en la quebrada siete hermanas, continuando hacia el norte, consumiendo un total de 107 hectáreas”, agrega el escrito.



El fallo dado a conocer en esta jornada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar establece que el fuego alcanzó, además de múltiples viviendas, a un “gran número de ejemplares de bosque nativo ya indicado y, en particular, palma chilena, que crecían en el área protegida Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto y especies vegetales de todo tipo asentadas en el monumento histórico parque y palacio Vergara, generándose innumerables daños patrimoniales para el Estado y los particulares afectados, y los gastos por despliegues de equipos de emergencia, avaluados en cerca de 496 millones de pesos”.



“Además, como consecuencia de la falta de cuidado del encausado al provocar este incendio, murieron en las cercanías de sus casas situadas en el pasaje La Serena, sector Tranque Sur, Viña del Mar, doña Laura Rosa Vásquez Reyes, de 85 años, y don Juan Luis Zamora Olguín, de 62 años, ambos por fallas orgánicas producto de la intoxicación por inhalación de gases tóxicos humo de incendio”, cierra la resolución.



La sentencia será comunicada en la audiencia programada para el próximo 8 de julio, a contar de las 13:00 horas.