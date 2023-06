Tribunal sobresee definitivamente a sacerdote Berríos por una de las cuatro causas por supuesto abuso

El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del sacerdote Felipe Berríos de una de las cuatro causas en su contra por supuesto abuso sexual.

En este caso el propio sacerdote se había autodenunciado ante la justicia ordinaria luego de que se le abriera un proceso canónico a raíz de una denuncia por presuntos actos de connotación sexual, patrocinada por la Fundación para la Confianza.



La acción legal fue patrocinada por Fundación para la Confianza y motivó a que la Compañía de Jesús apartase de sus labores al religioso, quien luego renunció a la congregación.



“El jueves 29 de abril se recibió una denuncia de una mujer adulta en contra del jesuita Felipe Berríos por hechos de connotación sexual. Tales sucesos habrían ocurrido cuando la denunciante era menor de edad”, informó la iglesia jesuita el 3 de mayo del año pasado.



Ante la denuncia, Berríos acudió al Ministerio Público para que “se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país”, cuestionando que “la opinión pública no sabe de qué se me acusa, y tampoco puede hacerse un juicio respecto a la verosimilitud de la denuncia ni a las decisiones que por esta vía se adoptarán”, aludiendo al secretismo de la investigación canónica.



Según informó La Tercera, Fiscalía decidió no perseverar en la investigación. De todas formas, el abogado de Berríos pidió el sobreseimiento definitivo al acusar la inexistencia del delito.



“Que un tribunal de la República haya concluido que los hechos descritos por una de las denunciantes, incluso si fueran ciertos, no son constitutivos de delito, es una manifestación evidente de la cuestionable calidad de las acusaciones que se formularon públicamente contra Felipe Berrios y, en particular, las que patrocinó la Fundación para la Confianza”, señaló el abogado Julián López.



En una carta enviada a sus cercanos, Berrios indicó que “esta resolución es un primer paso muy importante para cumplir lo que les anuncié desde el primer día, que es mi interés en que mi inocencia sea establecida de forma transparente y pública por los tribunales de justicia de mi país”.

Existen otras tres causas en contra del sacerdote, las cuales fueron traspasadas a la justicia antigua, por referirse a hechos anteriores a 2005. Para esto, los antecedentes fueron remitidos al 34 Juzgado del Crimen de Santiago.