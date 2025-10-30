Home Internacional "trump anuncia rebaja de aranceles a china tras cordial reunión co..."

Trump anuncia rebaja de aranceles a China tras cordial reunión con Xi en Corea del Sur

El mandatario de EEUU, que calificó la cita de “increíble”, aseguró que en el marco de estas negociaciones, Pekín se comprometió a comprar cantidades “enormes” de soja estadounidense y que “ya no hay más restricciones a las tierras raras” y, en este sentido, China aceptó suspender durante un año los controles a las exportaciones de estos minerales.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió en Corea del Sur, por el que reducirá sus aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo del 20 al 10% con carácter inmediato.

“Creo que va a trabajar muy duro para detener las muertes que se están produciendo”, ha dijo sobre el mandatario asiático en declaraciones recogidas por la prensa a bordo del avión presidencial de regreso a Washington.

Trump, que calificó la reunión de “increíble”, aseguró que en el marco de estas negociaciones, Pekín se comprometió a comprar cantidades “enormes” de soja estadounidense y que “ya no hay más restricciones a las tierras raras” y, en este sentido, China aceptó suspender durante un año los controles a las exportaciones de estos minerales.

“Creo que hemos tomado un conjunto de medidas excepcionales”


“Creo que hemos tomado un conjunto de medidas excepcionales. Se han tomado muchas decisiones”, sostuvo Trump al término de un encuentro que duró unos 90 minutos y que se realizó en la base aérea de Busan, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos dirigentes mostraron un tono conciliador antes de la que ha sido la primera reunión presencial desde que Trump inició su segundo mandato en enero de este año.

“Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”, señaló el mandatario de EEUU en unas declaraciones en las que calificó a Xi como un “negociador muy duro” y un “gran líder de un gran país”.

El mandatario chino, por su parte, afirmó sentirse “muy emocionado de volver a ver” a Trump y estar “dispuesto a seguir trabajando con” este con el objetivo de “construir una base sólida para las relaciones” entre Pekín y Washington.

Xi defendió que “no siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, si bien ha señalado que “ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (…) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Source Texto: La Nación/Foto: AP
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Boric aludió a la guerra comercial ante empresarios en...

El Mandatario extendió una invitación a mirar a Chile como una plataforma de oportunidades. Describió al país como un laboratorio desde donde en conjunto se pueden ensayar nuevas tecnologías y desarrollar proyectos innovadores.

Leer mas
Nacional

Delincuentes golpearon y apuñalaron a universitario en...

Al menos cuatro sujetos descendieron de un vehículo en la esquina de Nicomedes Guzmán con Jorge Quevedo, donde interceptaron a la víctima, que caminaba acompañada por dos amigos.

Leer mas
Triunfo

La posible formación de la U ante Lanús para buscar la...

Los azules visitarán al conjunto granate en Argentina, por la vuelta de las semifinales del torneo internacional, duelo en donde el DT Gustavo Álvarez prepararía dos cambios en el equipo estelar.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/