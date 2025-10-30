Trump anuncia rebaja de aranceles a China tras cordial reunión con Xi en Corea del Sur

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que alcanzó un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió en Corea del Sur, por el que reducirá sus aranceles impuestos en represalia por el tráfico de fentanilo del 20 al 10% con carácter inmediato.



“Creo que va a trabajar muy duro para detener las muertes que se están produciendo”, ha dijo sobre el mandatario asiático en declaraciones recogidas por la prensa a bordo del avión presidencial de regreso a Washington.



Trump, que calificó la reunión de “increíble”, aseguró que en el marco de estas negociaciones, Pekín se comprometió a comprar cantidades “enormes” de soja estadounidense y que “ya no hay más restricciones a las tierras raras” y, en este sentido, China aceptó suspender durante un año los controles a las exportaciones de estos minerales.

“Creo que hemos tomado un conjunto de medidas excepcionales. Se han tomado muchas decisiones”, sostuvo Trump al término de un encuentro que duró unos 90 minutos y que se realizó en la base aérea de Busan, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Ambos dirigentes mostraron un tono conciliador antes de la que ha sido la primera reunión presencial desde que Trump inició su segundo mandato en enero de este año.



“Creo que vamos a tener una relación fantástica durante mucho tiempo”, señaló el mandatario de EEUU en unas declaraciones en las que calificó a Xi como un “negociador muy duro” y un “gran líder de un gran país”.



El mandatario chino, por su parte, afirmó sentirse “muy emocionado de volver a ver” a Trump y estar “dispuesto a seguir trabajando con” este con el objetivo de “construir una base sólida para las relaciones” entre Pekín y Washington.



Xi defendió que “no siempre estamos de acuerdo, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”, si bien ha señalado que “ante los vientos, las olas y los desafíos, usted y yo (…) debemos mantener el rumbo correcto y garantizar la navegación estable del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos”.