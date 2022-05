UDI reiteró llamado a buscar alternativas ante eventual triunfo del Rechazo

La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) reiteró su llamado a trabajar en una “alternativa” en caso de que la opción Rechazo triunfe en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.



El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “nos ponemos evidentemente en el escenario de que pueda ganar el Rechazo, es cosa de mirar las encuestas de las últimas semanas. Pero también somos conscientes de que más del 80% de los chilenos, en el mes de octubre del 2020, dio el vamos al cambio constitucional en Chile”.



Si bien reconoció que “la UDI y muchos de nuestro sector estuvimos en ese momento por la opción Rechazo”, el senador remarcó que “hoy entendemos que la convicción democrática que se manifestó en ese plebiscito de entrada, hace que el cambio constitucional en Chile no pueda terminarse en caso de que la opción Rechazo triunfe”.



De esta manera, afirmó que “para nosotros es muy importante entregar la garantía de que el proceso constituyente sigue. No se agota en lo que ocurra el 4 de septiembre”.



Además, el parlamentario acusó que “muchos hoy día, desde la izquierda, desde la centroizquierda y el oficialismo, están planteando de que hay que aprobar para reformar. Hay que comprarse un auto nuevo, para cambiarle el motor al día siguiente como dijo ayer un exdiputado”.



Asimismo, advirtió tener “el convencimiento de que el borrador, lo que está terminando de hacer la Convención, divide a Chile entre quienes creen en la democracia, que la futura Constitución puede ser la casa de todos que una a los chilenos, y aquellos que estamos viendo con mucha preocupación que pueda atentar contra los principios básicos de la libertad y la democracia”.



En ese escenario, afirmó que en su colectividad pusieron “a disposición la voluntad de que el proceso constituyente siga”.



Respecto a alternativas, Macaya aseguró que “una opción sería discutir la posibilidad de cambiar los quórum en una futura Carta Fundamental. Otra puede ser con convocar a los expertos. Otra, puede tener que ver con cuál va a ser el rol del Congreso”.



Además, descartó que se estén cambiando “las reglas del juego”. “Acá nadie ha planteado de que antes del 4 de septiembre acá haya un contubernio entre políticos que cambien las reglas del juego, que hagan una nueva pregunta en el plebiscito. Esto se trata de darle garantías a quienes coinciden con nosotros, en que la importancia del proceso constituyente tiene que continuar post 4 de septiembre, no obstante gane el Rechazo”, consignó.



Por su parte, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, emplazó a la oposición al asegurar que “ha llegado el minuto de terminar con el inmovilismo en nuestro sector”.



“Parte de los problemas y derrotas que hemos tenido tiene que ver con no haber sido capaces de entender y de hacer muchos cambios sociales e institucionales antes, y esa es una autocrítica que hay que hacer con mucha humildad”, añadió.



La exdiputada explicó también que “hemos recibido algunas críticas por parte de un sector más extremo, de esta tan llamada por Pablo Longueira ‘la derecha histérica’. Creemos que hoy no es el minuto”.



De esta manera, pidió que ante “el mamarracho que hemos visto en la Constitución, en el borrador de la Convención, (…) seamos capaces de tener una mirada de futuro, una mirada distinta. En eso la UDI quiere ser pionera de los cambios y, más adelante, de los cambios sociales, institucionales”.



Finalmente, la convencional Constanza Hube agregó que “soy una convencida de que el proceso constitucional está abierto. En caso de que gane la opción Rechazo, es necesario continuar con ese proceso constitucional, y la pregunta tiene que ser el cómo”.



“No es el tiempo de los políticos, es el tiempo de la sociedad civil, que se informe en este plebiscito. A diferencia del plebiscita de entrada, que al menos como lo ví ue 100% político, este plebiscito tiene que ser 100% ciudadano. ¿Cómo nos afecta a mí, como le afecta a mi familia, como le afecta a la sociedad civil, la organización a la cual pertenezco, esta Constitución”, cerró.