Usuarios reportan caída a nivel mundial de ChatGPT 

Miles de usuarios en redes sociales reportaron la tarde de este jueves una caída a nivel mundial de ChatGPT, el popular chatbot impulsado con Inteligencia Artificial (IA), perteneciente a la empresa OpenAI.

De acuerdo al sitio Downdetector, las fallas en la plataforma parecen ser generalizadas, afectando tanto a la versión internacional como a la versión en español del servicio.

Los problemas empezaron a informarse pasadas las 15:30 horas, según informó Meganoticias.

Por su parte, en la página de ChatGPT, los internautas tienen problemas para enviar consultas, por lo que no están recibiendo respuestas.

Asimismo, en el caso de la app, ChatGPT muestra el mensaje “request is not allowed. Please try again later”, que en español se traduce como: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En tanto, la empresa OpenAI no se ha pronunciado hasta el momento por esta caída, y tampoco el CEO de la mencionada compañía, Sam Altman.