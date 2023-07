Vallejo calificó de “grave” amenaza UDI de cortar relaciones con el Gobierno si Jackson sigue en el cargo

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las declaraciones emitidas por el timonel de la UDI, senador Javier Macaya, calificándolas de “grave”. Acusó que la oposición tiene una “fijación” con el titular de Desarrollo Social, Giorgo Jackson.



Vallejo cuestionó que “a esta altura estamos hablando de una fijación en contra de un ministro de Estado, es complejo que un partido político o que la política no sea capaz de resolver los problemas ciudadanos porque existe fijación con un ministro de Estado”.



Luego, hizo un llamado al partido encabezado por el senador Macaya a que mantuvieran la “altura de miras” y a “separar las aguas” en cuanto a diferencias políticas.



“Que se corten las relaciones con un gobierno para hablar de cómo aumentamos las pensiones de las personas mayores, cómo garantizamos el derecho a sala cuna para madres y padres, cómo avanzamos en seguridad y tantos proyectos, tenemos tanto que conversar y dialogar en acuerdos en pos de la ciudadanía”, sostuvo la secretaria de Estado.



También agregó que “poner en juego esa posibilidad de entregar soluciones y certezas a nuestros compatriotas porque existe fijación con un ministro de Estado, nos parece grave y llamaríamos a la altura de miras, a poner una resignificación positiva el ejercicio de la política y que todos podamos estar a la altura de las circunstancias”.



Sobre la actitud del partido gremialista en contra de Jackson, Vallejo sostuvo que “fue muy notorio que ni siquiera se esperó la declaración del ministro Giorgio Jackson para instalar rápidamente una acusación grave que era imputarle el delito a una autoridad de Estado, a un ministro de Estado. Y esa utilización política es irresponsable, es calumniosa, es injuriosa y creemos que no puede volver a repetirse”.



“Todo tiene un límite y esto ha sobrepasado los límites, no solo porque se ha estado generando -como lo dijo la Vicepresidenta en su momento- una especie de persecución política, sino que hoy día nuevamente a propósito de este caso que es grave se utilizan los hechos para imputarle a un ministro de Estado un delito grave sin pruebas y sin absolutamente nada, porque si las tuvieran su responsabilidad como autoridad es presentarlas a las instituciones correspondientes”, complementó Vallejo.



Finalmente, cerró con un llamado de atención del Gobierno a toda la oposición, señalando que “hemos decidido hacer un llamado, a aquellos sectores de la oposición que han utilizado políticamente cada hecho que ha sucedido en nuestro país para atribuirle un delito o imputarle un delito a un ministro de Estado de manera injuriosa y calumniosa”.