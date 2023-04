La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a temas de seguridad pública este jueves, tras la muerte del cabo primero, Daniel Palma, que fue baleado la noche de este miércoles en el centro de Santiago y murió posteriormente en la ex Posta Central.

Luego del anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric sobre el adelanto en la implementación del Plan Calle sin Violencia, la secretaria de Estado comentó que “hemos visto todo tipo de declaraciones estas últimas semanas y particularmente las últimas horas. Como Gobierno tenemos la responsabilidad de no caer en la pequeñez política y no responder a la pequeñez política, venga de la declaración del político que venga”.



En ese sentido, expresó que “este es un momento de conmoción, de dolor y la ciudadanía necesita que los poderes del Estado y particularmente el Poder Ejecutivo, independiente del dolor, y de la rabia que se está sintiendo, actué con racionalidad y con templanza. Como decía el presidente de la Cámara y que ‘además trabajemos para rascar donde pica'”.



“Por muchos años, sino décadas, la ciudadanía ha tenido que escuchar frases grandilocuentes, peleas políticas, guerras de cuñas, utilizaciones del legítimo miedo de la población y su sensación de inseguridad para hacer campañas políticas o para golpear al de al lado, y así no hemos avanzando todo lo que tenemos que avanzar”, agregó.



De esta forma, manifestó que “nuestra preocupación, nuestro centro es actuar con racionalidad con templanza con sentido de unidad y con una adecuada articulación y coordinación de los poderes del Estado”.



Finalmente, la ministra realizó un llamado “al orden, a la racionalidad, un llamado a sumarse al sentido de responsabilidad y no al de la utilización política de un momento que es difícil para el país”.



“Esto no es un juego, la seguridad de las personas no es un juego y tenemos que proteger la seguridad tanto de la ciudadanía como de nuestras policías por lo tanto el llamado es a trabajar”, sentenció.