Vehículos protagonizan choque múltiple en la autopista Vespucio Sur

Un accidente múltiple se registró la mañana de este viernes en la autopista Vespucio Sur, involucrando a cuatro vehículos.

El hecho ocurrió a la altura de Departamental, en dirección al norte, generando complicaciones en el desplazamiento, recogió Radio Biobío.

En el lugar, tres sedanes y una camioneta protagonizaron una colisión múltiple, sin que hasta ahora se haya determinado de manera fehaciente la causa del accidente.

De manera preliminar, se mantiene la hipótesis de que el incidente se habría originado por la presencia de un vehículo detenido debido a una posible falla mecánica, cuyo conductor no habría instalado advertencias.

Los conductores afectados resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia de la autopista.

Sin embargo, una de las personas involucradas se retiró del lugar, pese a que su automóvil quedó con daños, por lo que se trabaja en su identificación.

A raíz de esta colisión múltiple, se registró tránsito parcial en Vespucio Sur en dirección al norte.