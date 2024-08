Vicepresidente de la Cámara y censura a Cariola: “Es francamente un absurdo”

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), se refirió a la moción de censura presentada contra la presidenta de la instancia, la diputada Karol Cariola (PC).



En conversación con Radio Agricultura, Aedo dijo que ve “que se comienza a desdibujar esta censura, porque es francamente un absurdo. Es una potestad que tiene un parlamentario, pero francamente es por acciones de la mesa. Le están endosando a Karol Cariola que se tiene que ir porque milita en un partido”.



En ese sentido, aseguró que la presidenta de la Cámara “ha tenido en esto una opinión muy clara respecto del régimen de Maduro, que es totalitario, que es una dictadura. Suscribió y votó favorablemente todas las resoluciones que en ese sentido se hicieron, en una sesión especial que ella misma autorizó, generando incluso conflictos con su bancada”.



“Me parece que juzgar a Karol Cariola simplemente porque pertenece a un grupo político, con el que ella también tiene una distancia frente a este tema, a mí francamente me parece fuera de lugar. Lo he catalogado como un hecho de violencia política, de una intolerancia increíble y de un daño a la democracia”, manifestó.



Aedo indicó que “la presentación de la censura, lo dice textual, es porque ella milita en el Partido Comunista. O sea que censuras a alguien porque pertenece a un grupo, no te importa la opinión que ella tenga, es solo porque perteneces a un grupo. Eso lo encuentro gravísimo”.



Además, expresó que la moción “no se pasa solo un par de pueblos, sino que se pasa una línea roja que es de la tolerancia, del valor de la democracia y de la capacidad de aceptarnos unos a otros. Espero que esa reflexión esté presente hoy día en la Cámara, esta proscripción la eliminamos de esa constitución”.