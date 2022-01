Víctimas de Violencia Rural: “Respaldamos las palabras del general Cuellar”

La Asociación de Víctimas de Violencia Rural en La Araucanía salió en defensa del general Luis Felipe Cuellar, luego de que el uniformado emitiera polémicas declaraciones a raíz de los últimos homicidios perpetrados en la Macrozona Sur durante esta semana.



“Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a centrar su arma, va a identificar blanca y van haber bajas. Esa es una realidad (…) aquí hay gente cobarde que mata a civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”, dijo Cuellar este miércoles.



La agrupación, a través de su líder Alejo Apraiz, sostuvo que “respaldamos las palabras del general Cuellar porque entendemos que él recoge la frustración y la sensación de angustia y miedo que tenemos los civiles al transitar por la Macrozona Sur”.



“Sus palabras no pueden estar más de acuerdo con su visión de militar”, expresó la cabeza de la asociación, para luego acotar que “lo respaldamos y creemos que cuando existe una unidad terrorista, con quien se debe enfrentar es justamente con una unidad debidamente armada y no con civiles indefensos”.