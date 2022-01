Delgado y dichos de Cuellar: “Tienen que ver con aclarar el rol de las Fuerzas Armadas”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a las declaraciones realizadas por el jefe de Defensa en La Araucanía, general del Ejército Luis Cuellar, tras los homicidios de César Millahual y Joel Ovalle en la Macrozona Sur.

“Las declaraciones del jefe de la Defensa tienen que ver con aclarar el rol de las Fuerzas Armadas y también repudiar a quienes han optado por las armas”, remarcó.



Cuellar sostuvo que “si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas”.



Añadió que los autores de los homicidios “son unos cobardes. ¿Por qué no se enfrentan a los militares derechamente? ¿Por qué asesinan personas civiles, desarmadas e inofensivas?. Son unos cobardes”.



Consultado sobre el tema el ministro Delgado explicó que los dichos del general se dividen en dos partes.



“En la primera parte, él dice algo que nosotros hemos dicho permanentemente desde que se inicia el Estado de Excepción en la Macrozona Sur: las Fuerzas Armadas no reemplazan a las policías, sino que le brindan apoyo logístico, fundamentalmente a Carabineros. Desde ahí nacen los patrullajes mixtos, los operativos en conjunto, cuando las Fuerzas Armadas aseguran los perímetros, para que las policías hagan alguna intervención o algún control, o inclusive algún allanamiento en el marco de alguna investigación que se requiera ese tipo de diligencia”, indicó el secretario de Estado.



“Lo segundo que dice, es algo que como Gobierno adherimos. Quienes han optado por la utilización de las armas como metodología de resolver los conflictos, cualquiera que este sea, merecen todo nuestro repudio”, añadió.



Delgado acusó que esto se acentúa cuando “tenemos que personas quedan gravemente heridas, como fue el caso en Carahue de Ceferino González, o de César Millahual, que termina perdiendo la vida con una metodología que ya hemos visto, encapuchados que ingresan a recintos forestales disparando a matar, por supuesto que requieren un tratamiento distinto que una persona que ingresa o que quiera dialogar. Y por supuesto que esas personas merecen nuestro repudio, y eso es lo que ha dicho el jefe de la Defensa”.



El ministro remarcó que “estamos en una situación donde en la Macrozona Sur hay desesperación de parte de las víctimas, donde hemos estado conversando con quienes tienen que día a día trasladarse por una ruta, sin saber si van a volver, o trabajadores que no saben si su maquinaria va a ser quemada o no, o si van a perder la cosecha o el trabajo, por supuesto que hay desesperación”.



Requerido sobre si los dichos del jefe de Defensa podrían interpretarse como una provocación, el ministro respondió que “con quienes optan por las armas, no hay diálogo. Por lo tanto, efectivamente no vamos a decir nada nuevo, lo hemos dicho durante todos estos meses”.



“Lo que si puedo decir, es que la única invitación que nosotros como Gobierno hacemos siempre, es por la paz, y que las personas que optan por el uso de armas, las dejen, para justamente poder dialogar”, complementó.



“Pero quien nos amenaza con armas, quienes han hecho que personas, civiles, mártires de ambas policías, pierdan la vida, justamente en manos de encapuchados, en personas con armas de fuego, armas de grueso calibre, como ha sido en este año y medio, por su puesto merece todo nuestro repudio”, sentenció.



Finalmente, el titular de Seguridad Pública reiteró que “siempre nuestra invitación principal va a ser al diálogo, y a no utilizar las armas, menos armas que están en las manos equivocadas”.