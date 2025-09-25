Al menos 17 fallecidos dejó un enfrentamiento entre reos en una cárcel de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según reportes policiales preliminares proporcionados al portal Primicias. “La información preliminar de la Policía indicó que el enfrentamiento ocurrió entre reos de bandas enemigas. Tras una nueva actualización, una fuente policial confirmó a Primicias que el motín deja 17 muertos, hasta el momento”, señaló la información.