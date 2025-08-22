Corea del Norte inauguró un complejo turístico en su costa oriental del mar de Japón. Los medios estatales, controlados por el aparato del régimen, aseguran que el líder autoritario Kim Jong-un espera que este sea el “primer paso” para un mayor desarrollo del sector turístico del país, cerrado a cal y canto para turistas internacionales, excepto grupos muy reducidos de ciudadanos rusos.