PDI indaga hallazgo de presuntos cráneos humanos dentro de la Logia Masónica de San Miguel

La PDI investiga este viernes el hallazgo de presuntos cráneos humanos en una sede de la Logia Masónica en San Miguel.

El hallazgo se produjo tras una denuncia por robo ocurrida en la noche del viernes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al recinto mediante el método de escalamiento y sustrajera diversos artículos electrónicos.

Carabineros llegó primero al lugar y al revisar el inmueble se percató de la presencia de los presuntos cráneos humanos, los cuales estaban en una de las habitaciones junto a velas.

Posteriormente, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI acudió para examinar las presuntas osamentas humanas, ya que también podrían tratarse de réplicas.

RESPUESTA DE LA GRAN LOGIA DE CHILE

El director jurídico de la Gran Logia de Chile, Eduardo Archa, explicó el posible origen de los restos: “Desconocemos si en este caso particular los cráneos son auténticos humanos o no, porque desde hace ya muchos años también se eliminó la práctica de utilizar elementos orgánicos. Hoy en día se pueden utilizar elementos plásticos, de resina, muy similares a los originales que se encuentran en el mercado y se compran, y es lo que normalmente usamos”, puntualizó.

Archa añadió que la institución es centenaria, fundada en 1865, y que “en algunos recintos puede haber quedado algún elemento muy antiguo, que en ningún caso proviene de algún hecho ilícito, sino solamente de materia de estudio, de investigación, que algún doctor de la masonería pudo haber traído en su momento hace bastantes decenas de años atrás”, indicó.