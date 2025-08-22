Home Nacional "pdi indaga hallazgo de presuntos cráneos humanos dentro de la log..."

PDI indaga hallazgo de presuntos cráneos humanos dentro de la Logia Masónica de San Miguel

El hallazgo se produjo tras una denuncia por robo ocurrida en la noche del viernes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al recinto mediante el método de escalamiento y sustrajera diversos artículos electrónicos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

La PDI investiga este viernes el hallazgo de presuntos cráneos humanos en una sede de la Logia Masónica en San Miguel.

El hallazgo se produjo tras una denuncia por robo ocurrida en la noche del viernes, luego de que un grupo de delincuentes ingresara al recinto mediante el método de escalamiento y sustrajera diversos artículos electrónicos.

Carabineros llegó primero al lugar y al revisar el inmueble se percató de la presencia de los presuntos cráneos humanos, los cuales estaban en una de las habitaciones junto a velas.

Posteriormente, personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI acudió para examinar las presuntas osamentas humanas, ya que también podrían tratarse de réplicas.

RESPUESTA DE LA GRAN LOGIA DE CHILE

El director jurídico de la Gran Logia de Chile, Eduardo Archa, explicó el posible origen de los restos: “Desconocemos si en este caso particular los cráneos son auténticos humanos o no, porque desde hace ya muchos años también se eliminó la práctica de utilizar elementos orgánicos. Hoy en día se pueden utilizar elementos plásticos, de resina, muy similares a los originales que se encuentran en el mercado y se compran, y es lo que normalmente usamos”, puntualizó.

Archa añadió que la institución es centenaria, fundada en 1865, y que “en algunos recintos puede haber quedado algún elemento muy antiguo, que en ningún caso proviene de algún hecho ilícito, sino solamente de materia de estudio, de investigación, que algún doctor de la masonería pudo haber traído en su momento hace bastantes decenas de años atrás”, indicó.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia

VIDEO: Así es el resort solo para norcoreanos de Kim J...

Corea del Norte inauguró un complejo turístico en su costa oriental del mar de Japón. Los medios estatales, controlados por el aparato del régimen, aseguran que el líder autoritario Kim Jong-un espera que este sea el “primer paso” para un mayor desarrollo del sector turístico del país, cerrado a cal y canto para turistas internacionales, excepto grupos muy reducidos de ciudadanos rusos.

Leer mas
Vanguardia

Revelan quiebre sentimental de importante rostro de no...

La información fue entregada por Sergio Rojas en “Que te lo digo”, quien aseguró que no se trataría de una ruptura reciente.

Leer mas
Nacional

Grau sobre críticas a su llegada a Hacienda: “To...

El nuevo titular de la cartera participó este viernes de la conmemoración del centenario del Banco Central.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/