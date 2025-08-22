Elizalde confirma que dos hinchas de la U siguen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, actualizó el estado de salud de los hinchas heridos de Universidad de Chile y confirmó que solamente dos fanáticos permanecen hospitalizados en Argentina, tras los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Según consignó La Tercera, el secretario de Estado, quien visitó a los heridos en el Hospital Fiorito en Argentina, dijo que “se mantienen dos personas internadas, Gonzalo Alfaro y Jaime Mora, he tenido la oportunidad de reunirme con sus familiares” y añadió que “están fuera de riesgo vital”.

De acuerdo con lo que detalló el director ejecutivo del Hospital Fiorito, “los dos pacientes más graves que ingresaron de esta veintena, se le pudieron dar respuesta en forma inmediata, donde se han realizado dos neurocirugías en el lapso de menos de seis horas, con una patología aguda, grave, que, de no haber tenido una respuesta en tiempo y forma, las complicaciones hubieran sido de otra manera”.

Respecto a Jaime Mora, informó que “a pesar del procedimiento neuroquirúrgico que se realizó, está evolucionando favorablemente, está lúcido, así que entendemos que, dada la evolución y la experiencia nuestra, de no haber algún tipo de complicación, debería estar favorablemente en las próximas setenta y dos horas aproximadamente, en condiciones de reevaluar, de acuerdo a todo esto, la posibilidad de alta”.

Por otro lado, en el caso de Gonzalo Alfaro, informó que “se encuentra todavía en el servicio de terapia intensiva, que también tuvo otro procedimiento neuroquirúrgico, está con respiración mecánica, entendemos que, también dada la circunstancia, debería evolucionar en forma favorable, a no ser de incurrir con algún tipo de eventualidades que puede ocurrir en estos casos”.

Respecto a los hechos de violencia, subrayó que “yo ayer dije que es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que se requería, pero sobre este punto, bueno, tendrán que realizarse las evaluaciones correspondientes para adoptar las medidas que corresponda para el futuro”.

El ministro del Interior, además, realizó un llamado a que ambos países trabajen juntos en erradicar la violencia: “Hemos acordado una mesa técnica de trabajo tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que podamos adoptar medidas sobre la base de las legislaciones vigentes en ambos países que permitan ser más efectivos para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse en el futuro”.

Por su parte, en cuanto a los hinchas chilenos que fueron liberados, Elizalde detalló que el consulado chileno está trabajando para entregar un salvoconducto que les permita ingresar al país.