VIDEO: Confirman que cuadro hallado por la policía española es la obra de Picasso que se creía robada
Según informó la institución, la recuperación de esta pintura se produjo después de que agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico supervisaran el caso y la Policía Científica realizara una inspección detallada del paquete que contenía la obra. Los expertos confirmaron que se trataba de la pieza original del célebre artista, descartando cualquier tipo de falsificación.