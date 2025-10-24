Home Internacional el peculiar inglés de maduro: “no war, no war, n...
El peculiar inglés de Maduro: “No war, no war, no war, yes peace, yes peace, yes peace”
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al mundo con un mensaje en inglés durante un acto oficial en Caracas, en medio de las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela. En su intervención, el mandatario repitió una y otra vez la frase: “Not war, yes peace, forever, forever, peace forever, not crazy war!”, un llamado directo a la administración de Donald Trump para evitar un conflicto armado.