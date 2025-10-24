El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al mundo con un mensaje en inglés durante un acto oficial en Caracas, en medio de las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela. En su intervención, el mandatario repitió una y otra vez la frase: “Not war, yes peace, forever, forever, peace forever, not crazy war!”, un llamado directo a la administración de Donald Trump para evitar un conflicto armado.