VIDEO: Donald Trump afirma que la guerra en Irán está “casi terminada”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán “está prácticamente terminada”, en medio del décimo día de hostilidades entre ambos países. Durante una entrevista con la cadena CBS, el mandatario sostuvo que Washington se encuentra “muy por delante” del cronograma inicial que estimaba entre cuatro y cinco semanas para alcanzar los objetivos militares.