Viuda de Scott Weiland de Stone Temple Pilots aclaró su causa de muerte: “No tuvo una sobredosis”

Tras 9 años del fallecimiento del vocalista de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, su exesposa, Jamie Wathctel Weiland, abordó la causa de muerte del artista y descartó que su deceso fuera producido por una sobredosis.

En diálogo con el podcast “Appetite for Distortion”, la viuda señaló que siente “que realmente (Scott) no tiene los elogios y el respeto y el reconocimiento que merece. Creo que cuando murió, todo el mundo se puso en plan: ‘Es trágico, pero, por supuesto, tuvo una sobredosis’. Y no tuvo una puta sobredosis”.

“No lo hizo. Debido a que tenía drogas en su sistema, el forense tuvo que dictaminar que fue una sobredosis. Pero la verdad es que Scott murió porque la arteria principal de su ventrículo izquierdo estaba bloqueada en un 95%. Eso vino después 10 años de uso de heroína, de toda una vida adulta de fumar como un carretero. Su corazón se detuvo”, agregó.

Tras ello, detalló sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo de Weiland. “Tenía rastros de drogas en su sistema? Las tenía. ¿Yo sabía que consumía? No, no lo sabía, porque me mentía, porque ya le había descubierto antes y siempre era una pelea enorme y yo me ponía furiosa con él”, explicó.

“Su corazón se detuvo porque su corazón había pasado por mucho abuso debido al uso previo de drogas en su vida y el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol”, afirmó.

En la misma instancia, Jamie aprovechó de responder a las críticas que la responsabilizaban del deceso del artista: “Estaba sola con él, intentando mantenerlo a salvo y tranquilo, llevarlo a los médicos adecuados, subirlo al escenario y llevarlo a los ensayos. Era solo yo. Yo era el guardián de todo. Y eso fue muy, muy duro”.