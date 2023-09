Vodanovic congela permisos para megaproyectos inmobiliarios en Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció el congelamiento de permisos para nuevas construcciones en los grandes ejes de la comuna, como parte del proceso en el cual se encuentra su gestión para modificar el Plan Regulador Comunal (PRC) y de esta manera limitar la construcción en altura.



La medida ya fue publicada en el Diario Oficial por lo que temporalmente no se admitirán los permisos para nuevas construcciones en las vías principales de Maipú.



“Le cerramos la puerta con candado a los guetos verticales en Maipú. La inversión privada siempre será bienvenida cuando traiga desarrollo e impacto positivo en nuestra comuna, y por ello es que hemos trabajado en múltiples alianzas público-privadas”, indicó Vodanovic.



“Sin embargo, cuando los negocios particulares vienen a destruir barrios completos, siempre seremos los primeros en oponernos. La densificación de los principales ejes de Maipú es una necesidad, pero tiene que desarrollarse de forma armónica y respetuosa con las comunidades y el medioambiente. Acá no se busca frenar el desarrollo, sino que tener un desarrollo planificado y regulado”, agregó el alcalde.



La medida tomada por el alcalde se da en el momento en que Vodanovic y la comunidad han rechazado la instalación de megaproyectos inmobiliarios como Edificio Pajaritos, un complejo de tres torres de más de 20 pisos que pretende construir la inmobiliaria Icalma. Dicho proyecto, que se instalaría junto a la estación de metro Monte Tabor, es considerado por los vecinos como el primer “gueto vertical” de la comuna.



La decisión tomada por el jefe comunal se basa en que durante el proceso de modificación del PRC, la Ley de Urbanismo y Construcciones en su artículo 117 permite a los municipios postergar los permisos de subdivisión, loteo y construcción cuando las zonas estén afectas a modificaciones del Plan Regulador aprobadas por el alcalde.



Con la modificación del Plan Regulador -que data desde 2004- la gestión busca que la densificación de esos ejes venga de la mano de proyectos inmobiliarios que no saturen los barrios y las calles de la comuna, tal como ocurrió en Estación Central.



Cabe mencionar que la medida tiene vigencia por 12 meses.