Vodanovic: “Creo que la que ha hecho campaña del terror es la derecha”

La presidente del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo que algunos que optaron por votar por el Rechazo y se manifiestan ser de centroizquierda hace mucho tiempo que no militan en ese sector.



En declaraciones a Radio Cooperativa, sostuvo que “yo creo que la que ha hecho campaña del terror es la derecha y muchos quienes se dicen centroizquierda por el Rechazo, (es) gente que en la centroizquierda no está hace mucho tiempo. Creo que han tratado de instalar que va a haber caos, de instalar el miedo como algo subyacente”.



Aseveró que “yo no soy catastrófica, creo que esto es una oportunidad de diálogo y si finalmente no se impone la nueva Constitución en las urnas por voluntad ciudadana, tendremos que en conjunto trabajar una nueva alternativa constituyente”.



“Pero también darle mucha relevancia a lo que significan los cambios en la reforma tributaria y a la reforma previsional, que son aquellas cosas que pueden tener una incidencia más inmediata en la vida de las personas y para eso es muy necesario el diálogo político”, agregó.



En relación a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre las trabas de la Constitución del 80 para el cumplimiento del programa del Presidente Gabriel Boric, indicó que “se pueden hacer cosas, pero siempre la derecha va a ir al Tribunal Constitucional, van a decir que todo es inconstitucional (…) porque mientras más facultades se le den a los organismos públicos, la derecha siempre va a entender que eso atenta contra la Constitución y en definitiva contra los privilegios de algunos”.