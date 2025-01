Vodanovic insiste en descartar candidatura a La Moneda: dice que su compromiso es “inquebrantable” con Maipú

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), reiteró su negativa a postularse como candidato presidencial este año, a pesar de las solicitudes de autoridades y figuras de su sector político.

Según Emol, descartó nuevamente una posible candidatura presidencial durante la mañana de este miércoles.

Este nuevo rechazo ocurrió en un punto de prensa realizado junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, para abordar las obras del canal Santa Marta de Maipú.

COMPROMISO CON MAIPÚ

Durante la instancia, Vodanovic fue consultado sobre si los vecinos de Maipú podían confiar en que cumpliría su mandato iniciado el pasado 6 de diciembre.

“¿Les cabe alguna duda? Obvio que sí. Es un compromiso de cuatro años que es inquebrantable. No sé cómo ser más categórico“, afirmó el alcalde.

Reafirmó su postura agregando: “Me quedan cuatro años acá y no me voy a mover por ningún motivo“, concluyó. Cabe destacar que Vodanovic ya ha declarado en otras ocasiones que no dejará su cargo como alcalde. A fines de noviembre, manifestó ser un “municipalista acérrimo“.