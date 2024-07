“Ya cumplí un ciclo”: Maura Rivera se sometió a operación para quitarse los implantes mamarios tras 15 años

Maura Rivera sorprendió este martes en sus redes sociales, tras revelar que se sometió a una intervención quirúrgica para quitarse los implantes mamarios que tiene hace 15 años.

La bailarina viajó desde EEUU a Chile para someterse a dicha operación, y a través de sus historias de Instagram dio a conocer la noticia escribiendo: “Feliz, cerré un ciclo después de 15 años”.

Asimismo, compartió un video que grabó antes de entrar a pabellón, donde expresó que “hoy día me saco los implantes mamarios para siempre, después de 15 años con ellos, he decidido quitármelos, ya cumplí un ciclo y creo que hoy en día quiero estar sin ellos”.

“Es fuerte igual entrar a pabellón, pero tranquila, no deja de ser un tema estar en una operación por varias horas”, añadió la esposa de Mark González.

A la vez, subrayó que “esta decisión la tomé harto tiempo y quise venir a operarme a Chile por distintas razones, aunque no entraré en detalles. Pero estoy en buenas manos, de un tremendo equipo médico”.

“Hace 15 años que tengo estas prótesis. Hay mucha gente que cree que yo me aumenté el busto, pero no. Los cuerpos van cambiando con los años, eso les puedo decir. Yo no me he aumentado el busto desde hace 15 años”, sostuvo.

Por último, indicó que “hoy me retiro el busto para siempre y estoy muy contenta porque al fin lo voy a hacer”.